Así está la clasificación de máximos goleadores de la historia de España: Ferran Torres deja atrás a Di Stéfano y a Sergio Ramos

Ferran Torres ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria con la selección española. En su partido número 56 como internacional, el atacante azulgrana ha visto puerta ante Irak en el penúltimo amistoso de 'La Roja' antes del Mundial 2026, lo que le permite dejar atrás a dos futbolistas históricos en la clasificación de máximos goleadores del combinado nacional.

Con su diana de la noche del jueves 4 de junio ante Irak, Ferran Torres deja su marcador particular en los 24 goles, igualando la cifra que Oyarzabal estableció tras su doblete contra Serbia y dejando atrás a dos leyendas de la talla de Alfredo di Stéfano y de Sergio Ramos, ambos con 23 tantos.

Tanto Oyarzabal como Ferran Torres comienzan a tener a tiro a Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y Fernando Hierro (29), aunque siguen viendo las primeras posiciones dede la lejanía. David Villa sigue encabezando este ranking con 59 goles, mientras que Raúl González Blanco (44) y Fernando Torres (38) completan el podio histórico. De los jugadores en activo es Morata (37), pero el actual delantero del Como ha perdido presencia en las convocatorias de Luis de la Fuente.

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Los máximos goleadores de la historia de la selección española

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Fernando Hierro — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Mikel Oyarzabal — 24 goles Ferran Torres — 24 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles

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