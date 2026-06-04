Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaEspaña - IrakDónde ver España - IrakItalia - España sub-17Dónde ver Italia - EspañaFichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoEspaña - Irak horarioMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Selección

Así está la clasificación de máximos goleadores de la historia de España: Ferran Torres deja atrás a Di Stéfano y a Sergio Ramos

Consulta la lista de máximos goleadores de la selección española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl y Álvaro Morata

Ferran Torres, entre los máximos goleadores históricos de la selección española

Ferran Torres, entre los máximos goleadores históricos de la selección española / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Ferran Torres ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria con la selección española. En su partido número 56 como internacional, el atacante azulgrana ha visto puerta ante Irak en el penúltimo amistoso de 'La Roja' antes del Mundial 2026, lo que le permite dejar atrás a dos futbolistas históricos en la clasificación de máximos goleadores del combinado nacional.

Con su diana de la noche del jueves 4 de junio ante Irak, Ferran Torres deja su marcador particular en los 24 goles, igualando la cifra que Oyarzabal estableció tras su doblete contra Serbia y dejando atrás a dos leyendas de la talla de Alfredo di Stéfano y de Sergio Ramos, ambos con 23 tantos.

Tanto Oyarzabal como Ferran Torres comienzan a tener a tiro a Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y Fernando Hierro (29), aunque siguen viendo las primeras posiciones dede la lejanía. David Villa sigue encabezando este ranking con 59 goles, mientras que Raúl González Blanco (44) y Fernando Torres (38) completan el podio histórico. De los jugadores en activo es Morata (37), pero el actual delantero del Como ha perdido presencia en las convocatorias de Luis de la Fuente.

Noticias relacionadas

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España / @SEFutbol

Los máximos goleadores de la historia de la selección española

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Fernando Morientes — 27 goles
  8. Emilio Butragueño — 26 goles
  9. Mikel Oyarzabal — 24 goles
  10. Ferran Torres — 24 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.

TEMAS

Añádenos en Google