La fortificación de España reina entre las favoritas

La selección española ha cerrado la persiana. El combinado de Luis de la Fuente ha dejado en blanco a sus cuatro adversarios en la presente edición del Mundial, algo que solo ha logrado una de las anfitrionas, México. Además, los rivales ni siquiera han inquietado a Unai Simón, pues solo ha tenido que intervenir en tres ocasiones. El portero del Athletic Club, además, rompió el récord del mundo de Walter Zenga, ya que acumula 518 minutos sin encajar en una Copa del Mundo, desde el segundo gol de Japón en 2022.

La seguridad defensiva de España recuerda a la del año 2010, cuando el equipo de Vicente del Bosque ganó la Copa del Mundo solo con dos goles en contra, ambos en la fase de grupos. Los chicos de Luis de la Fuente buscan imitar aquellos registros con una pareja de centrales formada por Cubarsí y Laporte, dos defensas complementarios que casan a la perfección, y dos laterales con largo recorrido, que realizan tareas tanto ofensivas como defensivas.

Cubarsí y Unai Simón celebran el pase a octavos de final / EFE

La 'Roja' también es la segunda selección que menos disparos ha recibido en todo el torneo, solo 19 en cuatro partidos. Por debajo está Argentina, con 18, aunque únicamente ha disputado tres encuentros. Precisamente, la 'Albiceleste' ya ha encajado un gol, contra Jordania en la tercera jornada de la fase de grupos. Todas las favoritas, de hecho, han recogido el balón de su portería al menos una vez.

Francia, que puede medirse a España en una hipotética semifinal, ha recibido 28 disparos en lo que llevamos de torneo, de los cuales dos terminaron en gol, uno de Senegal y otro de Noruega. Por su parte, Portugal, rival de la selección en octavos, ha visto cómo sus rivales le han marcado otros dos tantos, uno RD Congo y otro Croacia en el choque de dieciseisavos. Los lusos, además, han recibido 52 lanzamientos, el octavo equipo que más.

Diogo Costa, portero de Portugal, ha recibido 52 disparos hasta ahora en el Mundial / FIFA

Brasil es otro de los conjuntos que solo ha encajado dos dianas en la presente edición, de Marruecos y de Japón. En total, Allison ha visto cómo le han lanzado 40 veces en el Mundial. Inglaterra, contra la que se puede ver las caras en cuartos de final, ha recibido 32 chutes, de los cuales tres han acabado dentro de la portería defendida por Pickford, dos de Croacia y uno de Congo.

Por último, Colombia, una de las gratas sorpresas de este Mundial, solo ha encajado un gol, en el primer partido contra Uzbekistán, aunque, al igual que Argentina, solo ha jugado tres partidos. Los cafeteros han recibido 28 disparos en total.

La muralla defensiva de España no lo tendrá nada fácil para mantener el candado de su portería y prolongar el récord de Unai Simón, pues en octavos de final espera Portugal. Los lusos cuentan con un arsenal ofensivo temible que promete dar guerra a la hasta ahora inquebrantable retaguardia española.