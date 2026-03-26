Chipre - España sub-21: horario y dónde ver por TV el partido de clasificación para la Eurocopa 2027

España retoma su camino hacia la Eurocopa sub-21 que tendrá lugar en Albania y Serbia entre el 12 de junio y el 5 de julio de 2027. El combinado dirigido por David Gordo se enfrentará a Chipre y Kosovo en el último parón de la temporada 2025/26 con el objetivo de continuar contando por victorias todos sus partidos en la fase de clasificación para el máximo torneo continental entre selecciones sub-21.

Marc Bernal, sin ninguna duda, será el gran nombre propio de la 'rojita' en esta ventana internacional. El futbolista de Berga, que en las últimas semanas ha aprovechado las bajas para consolidarse en el once titular del primer equipo del FC Barcelona y ha dado un claro paso adelante en su proceso de recuperación del ritmo competitivo tras su grave lesión de rodilla, podrá estrenarse, por fin, con la selección española sub-21.

El centrocampista blaugrana debutará, salvo sorpresa, este mismo viernes contra Chipre. No será un partido fácil para España; y es que aunque los de Konstantinos Makridis son quintos (de seis) en la tabla con solo tres puntos en cinco jornadas (y tienen un balance de cinco goles a favor y 14 en contra), en el partido de ida, disputado a principios de septiembre de 2025 en el Nuevo Estadio Los Pajaritos de Soria, la 'rojita' no pudo sentenciar el marcador hasta los últimos compases (3-0).

Cabe recordar que, en el parón de octubre de 2025, poco después de que Marc Bernal recibiera el alta médica y con solo 21 minutos de juego acumulados, David Gordo citó al futbolista catalán para los encuentros ante Noruega y Finlandia. En un momento de tensión entre la Federación Española y el FC Barcelona a raíz de la pubalgia de Lamine Yamal, ambas instituciones acabaron acordando que lo mejor era desconvocar al centrocampista.

Marc Bernal: "tenemos como objetivo ganar muchos títulos y la Champions" / SPORT

Después del partido frente a Chipre, la expedición de la selección española sub-21 regresará a Madrid y trabajará hasta el lunes en Las Rozas con el segundo combate entre ceja y ceja. Ese día, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares y a partir de las 19 horas, la selección sub-21 jugará ante Kosovo, también exigente en el encuentro disputado en Pristina (1-3).

Con una convocatoria en la que, además de Marc Bernal, también destacan los exblaugranas Álex Valle, Jan Virgili y Sergi Domínguez y otros futbolistas como Gonzalo (Real Madrid), Jesús Rodríguez (Como), Pablo García (Real Betis), Fer López (Celta de Vigo) o Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), la 'rojita' buscará en esta ventana internacional dejar vista para sentencia su presencia en el Europeo sub-21 de 2027. Ahora mismo es líder del Grupo A con 15 puntos, cinco más que Finlandia.

Horario del Chipre - España de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027

El partido entre las selecciones sub-21 de Chipre y España, correspondiente a la sexta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, tendrá lugar en el estadio AEK Arena de Lárnaca a partir de las 16.00 horas (CET).

Dónde ver el Chipre - España de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027

El compromiso se podrá ver en directo por TV en 'Teledeporte' y online a través de la plataforma 'RTVE Play'. Como siempre, en la página web de SPORT podrán seguir en vivo todo lo que suceda en el encuentro, así como leer la crónica del encuentro cuando finalice el mismo.