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SELECCIÓN ESPAÑOLA
Chipre - España sub-21, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para la Eurocopa 2027, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de Chipre y España
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la sexta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de Chipre y España en el AEK Arena de Lárnaca.
Un cuarto de hora para el partido. El encuentro será arbitrado por el francés Mathieu Vernice, asistido por sus compatriotas Aurélien Drouet, Florian Gonçalves de Araujo y Marc Bollengier (cuarto árbitro).
España lidera el Grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 2027 con pleno de victorias (15 puntos en cinco jornadas). La 'rojita' tiene dos puntos más que Finlandia, que este jueves goleó a San Marino (0-8). Chipre, por su parte, es penúltima en la tabla con solo tres unidades.
También confirmada la alineación de Chipre. Juegan Stylianou; Viktoros, Giannakou, Venizelos, Mills; Poursaitides, Zinonos, Angelopoulos, Athanasiou; Thedosiou, Solomou.
El once de la selección española sub-21
Este es el once de David Gordo contra Chipre: Esquivel; Fresneda, Jon Martín, Yarek, Á.Valle; Bernal, Mario Martín, Peio Canales; Mayenda, Gonzalo, Joel Roca.
Marc Bernal es, sin ninguna duda, el nombre propio del partido de esta tarde de la 'rojita'. El centrocampista del Barça es titular en su primer partido con la sub-21.
¡Muy buenas tardes! ¡Feliz viernes! En este directo de SPORT podrán seguir todo lo que suceda en el Chipre-España sub-21 a partir de las 16 horas. La selección de David Gordo quiere seguir con paso firme hacia la Eurocopa 2027.
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