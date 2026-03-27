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SELECCIÓN ESPAÑOLA

Chipre - España sub-21, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para la Eurocopa 2027, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de Chipre y España

Gonzalo celebra un gol con la selección española sub-21

Gonzalo celebra un gol con la selección española sub-21 / RFEF

Jordi Carné

Jordi Carné

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la sexta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de Chipre y España en el AEK Arena de Lárnaca.

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