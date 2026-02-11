Chile-España en Puebla: el último amistoso antes del Mundial se jugará en un campo de mal recuerdo para la selección

España ya ha puesto fecha y escenario a su último ensayo antes del Mundial. La selección, líder del ranking FIFA y vigente campeona de Europa, se enfrentará a Chile el 8 de junio en la ciudad de Puebla (México), en un amistoso que servirá para ajustar piezas a solo una semana del estreno en la gran cita. Chile no logró clasificarse para el Mundial 2026.

El anuncio se produjo este miércoles desde la representación diplomática española en México, que enmarcó el partido como un evento para reforzar la conexión entre ambos países a través del fútbol.

España volverá a jugar en Puebla, una ciudad de mal recuerdo para la selección: fue allí, en el estadio Estadio Cuauhtémoc, donde España cayó eliminada en el Mundial de México, en 1986, en la tanda de penaltis ante Bélgica, que luego perdería la semifinal ante la Argentina de Maradona.

La hoja de ruta de la Roja, sin embargo, empieza mucho antes. El primer gran examen del año será de relumbrón: la Finalissima ante Argentina, el choque entre los campeones de Europa y Sudamérica que medirá a España con la vigente campeona del mundo. Un duelo de prestigio y termómetro competitivo que se jugará el 27 de marzo en Lusail (Qatar).

La selección española se concentrará en Chattanooga, Tennessee / SPORT.es

Con la Finalissima como primer pico y el amistoso de Puebla como último ajuste, España aterrizará en el Mundial con un objetivo claro: confirmar favoritismo desde el inicio. En la fase de grupos, la selección de Luis de la Fuente ha quedado encuadrada en el Grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, con un itinerario muy marcado por México y Estados Unidos.

El debut será el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde. España repetirá sede el 21 de junio, también en Atlanta, contra Arabia Saudí, antes de cerrar la fase de grupos el 26 de junio en México, en el Estadio Akron de Guadalajara, ante Uruguay, el duelo que más expectación está levantando.

De hecho, desde que se confirmó que el Uruguay-España se jugará en Guadalajara, el ambiente en el país azteca ha ido creciendo alrededor del tirón del equipo español.

Además, el Mundial tendrá una presencia fuerte en México: el país acogerá 13 partidos, repartidos entre Guadalajara (4), Monterrey (4) y el Estadio Azteca (5), con cruces también en rondas eliminatorias.

En ese contexto, el amistoso de Puebla ante Chile —selección que se quedó fuera del Mundial— aparece como la última oportunidad para 'fotografiar' al equipo antes del momento de la verdad.