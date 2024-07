Celebración España - Eurocopa 2024, en directo hoy: a qué hora llega la selección, cuando y dónde será

El 'zasca' de Cucurella a Neville tras ganar la Eurocopa

Marc Cucurella respondió a Gary Neville tras alzarse con la Eurocopa. Se acordó del inglés, que previamente al partido este comentó: "Creo que Cucurella, es una de las razones por las que creo que España pueda completar todo el camino", dijo el técnico en alusión a que el equipo no iba a poder ganar la Eurocopa.

Unas frases que unidas a otras que pronunció como "No ha sido convincente en el Chelsea. Ha jugado algunos partidos hacia el final de la temporada" e incluso "Cucurella es agresivo, tenaz, es un lateral pequeño y muy activo. Su precio sigue asombrando a todos hasta el día de hoy".

Tras el partido, Cucurella le dejó el recado con un 'zasca': "We went all the way, Gary. Thank you for your support".