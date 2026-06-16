La caverna señala a Gavi tras el empate de España contra Cabo Verde: "Ha desnaturalizado a la selección"

La presencia de Gavi fue la gran sorpresa en la alineación de España contra Cabo Verde. Nico Williams y Lamine Yamal no estaban para ser titulares en el primer partido del Mundial y Luis de la Fuente apostó por el futbolista del FC Barcelona en el extremo izquierdo con el objetivo, tal como el propio seleccionador explicó tras el partido en rueda de prensa, de "generar superioridad por dentro para generar pasillos para la gente que llegara de atrás".

El técnico riojano defendió su estrategia y recordó que "en la primera mitad hemos creado muchas situaciones de peligro con las llegadas de Marc Cucurella y Marcos Llorente". "Esto pretendíamos, que se incorporara gente", insistió. Las explicaciones de De la Fuente no acabaron de convencer. En la 'Cadena SER', Miguel Martín Talavera consideró que el entrenador tuvo "su peor día en el terreno de juego y en las declaraciones".

La posición de Gavi generó, según el diario 'AS', "controversia". "Tal vez fuera de sitio, fue junto a Oyarzabal (25) el jugador español con menos intervenciones del partido (42)", se puede leer en la noticia que ha abierto la página web a primera hora de este martes. "Presionó y se esforzó, algo intrínseco en el azulgrana, aunque aportó poca verticalidad. Fue más centrocampista que extremo", analizó el mismo medio de comunicación en su 1x1.

Especialmente críticos se mostraron en 'El Larguero' varios de los periodistas que tomaron voz. "En la Eurocopa nos solucionaron la vida los 'turbos'. Tú has sido grande jugando con extremos. Si llevas a Yeremy Pino, lo tienes que poner. Y luego quizás pierdes 0-1 porque Cabo Verde mete un gol, pero Gavi, siendo muy bueno y jugando en gran parte por necesidad, ha desnaturalizado al equipo. Debería haber metido a Yeremy", analizó Dani Garrido.

"Flick ya lo probó de extremo y Gavi no funciona ahí"

"Gavi no funciona de extremo, si ya lo probó Flick igual y no funciona ahí, no te da profundidad en esa posición. Es un jugador muy bueno en lo que él hace: destruir. Muy atento a las segundas jugadas, agresivo, continuidad en los pases... Pero no te va a dar profundidad ni juego de espaldas", añadió Álvaro Benito en el mismo programa. "El orden defensivo de Cabo Verde ha sorprendido hasta a Luis de la Fuente... Habría planteado un equipo con gente en banda, porque ni Gavi ni Ferran son ese tipo de extremos", apuntó Jesús Gallego.

En la 'Cadena COPE' tampoco gustó la inclusión del futbolista de Los Palacios y Villafranca en el once inicial. "Hoy nos ha faltado desborde por las bandas. La alineación de Gavi en banda, incomprensible. La no presencia de Yeremy Pino, un error", opinó Manolo Lama.

Aunque las críticas fueron más dirigidas a De la Fuente por su planteamiento que a Gavi por su rendimiento, la caverna mediática ya ha puesto al jugador culé en el ojo del huracán. Veremos si todo este 'ruido' afecta al seleccionador de cara a los próximos partidos e introduce algún cambio en la alineación. En los 71 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Gavi ganó siete duelos, realizó cuatro contribuciones defensivas, completó 26 de los 30 pases que intentó (un 87% de acierto) e intentó un tiro.