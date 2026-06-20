Carles Cuadrat: "Con Rijkaard dimos un carácter ofensivo a Arabia"

Arabia Saudi puede ser un rival complicado, tal como ha demostrado en más de una ocasión en años recientes. Todos recordamos la asombrosa victoria contra a la postre campeona Argentina de Messi en el pasado Mundial. Y en el primer partido de la actual Copa del Mundo también consiguieron un importante punto ante una Uruguay repleta de jugadores en grandes clubes europeos y americanos.

Ellos, sin embargo, siguen tal y como hacían cuando yo trabajé para ellos, hace ya 15 años; sus grandes jugadores son ídolos en su país, y cobran grandes cantidades de dinero, por lo que prefieren no moverse y seguir disfrutando de las comodidades de hacerlo en casa (ningún tipo de presión respecto a los horarios de trabajo, que entre rezos y Ramadán pueden complicarse mucho y son infinitamente más difíciles de seguir como grupo en el entorno saudí, que no olvidemos que alberga en sus fronteras la gran capital del Islam, la Meca).

Rijkaard saluda a Vicente del Bosque / SALVADOR SAS / EFE

Cuando formamos parte del staff de la selección árabe, bajo la batuta de Frank Rijkaard, recuerdo algún entrenamiento a las 2 de la madrugada para que los jugadores pudieran hacer la digestión tras cenar a las 10 de la noche, con la caída del sol. Son horarios que nunca había vivido antes ni he vuelto a vivir después, por lo que entiendo que el jugador local prefiera no moverse a otros países por interesante que sea la propuesta.

En el once de su debut en el Mundial, solo el defensor Abdulhamid juega en el Lens francés, igual que en nuestros tiempos solo el central Osama jugaba en el Anderlecht belga.

La realidad de Rijkaard

Hablando de nuestra experiencia allí, Rijkaard se encontró con una realidad muy distinta a la actual. La selección estaba viviendo un profundo bache, llegando a estar en el puesto 126 ese año 2012, mientras que ahora ocupa la posición 61 en el ranking FIFA. El equipo carecía de identidad desde hacia muchos años, y se apostó por Frank para dotarle de un 4-3-3 ofensivo y sacar nuevos jugadores.

Llegaron a debutar con nosotros 7 o 8 jóvenes valores que luego han tenido un gran recorrido, siendo varios de ellos campeones de la Champions asiática. Y alguno de ellos incluso probando fortuna en España, en aquel fallido proyecto entre federaciones que llevó a alguno de ellos a llegar cedido a equipos como el Villarreal, Rayo o Levante durante la temporada 2017/18.

La Superliga de Arabia cuenta con Cristiano Ronaldo como una de sus estrellas / STRINGER / EFE

Precisamente el gran líder y Capitán del combinado nacional, Salem Al-Dawsari, debutó con nosotros en un Australia-Arabia clasificatorio para el Mundial de Brasil en febrero de 2012, marcando el 0-1 momentáneo, y fue de los únicos que llego a jugar algún minuto en la Liga, de la mano del Villarreal, en esa extraña cesión con fines comerciales de ese año 2018.

Todo el resto de su carrera, Salem ha jugado para el Al Hilal de Arabia, ganando mas de 15 titulos en su país, 2 Champions, y también 2 veces el trofeo como mejor jugador asiático, el último de ellos en 2025. Es el único jugador que queda en el equipo de los que entrenaron a las órdenes de Rijkaard, por lo que lógicamente el equipo actual tiene que ver muy poco con el que dirigimos.

Grandes clubs de Asia

Creo que en estos momentos, con las 2 últimas champions ganadas por un equipo saudi, el Al Ahli, que con las 2 anteriores del Al Hilal suman para la nación 4 de los últimos 7 trofeos continentales, el grado de competitividad y confianza de sus jugadores es muy alto.

Plantearán un partido para el empate contra España, confiando en ganar al rival supuestamente más débil del grupo en el último partido y así, con 5 puntos, esperar que el otro clasificado salga del Uruguay-España de la última jornada.

La clave está en Olmo

Espero, por lo tanto, un partido cerrado en el que, esta vez si, se supone que De la Fuente apostará por Dani Olmo como el media punta de más calidad en espacios reducidos (su asistencia a Oyarzabal tras pase exterior de Lamine mereció el premio del gol en el último partido), con Pedri un poquito más atrás, y extremos reales que puedan hacer el campo ancho y percutir por las bandas.

Dani Olmo, en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga / Pablo Garcia

A España le esta costando marcar goles, así que conforme pasen los minutos el tiempo jugara a favor de Arabia. Pero confió en que en el momento de la verdad, tal como ha hecho esta selección desde que cayó desafortunadamente eliminada por penaltis en el pasado Mundial, el grupo se haga fuerte y el talento que suma en sus filas permita al combinado Español derrotar a tan incómodo rival.

Como última anécdota, tuvimos la ocasión con la Arabia de Rijkaard de enfrentarnos en un amistoso en Pontevedra contra la España por entonces campeona del Mundo. Difícilmente se repetirá hoy el marcador de esa noche, en la que Cazorla, Xavi, David Villa y Pedro por 2 veces se encargaron de dibujar un rotundo 5-0 favorable a la Roja. Son otros tiempos para ambas selecciones.

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Partido importantísimo para el devenir del grupo, será importante marcar pronto para obligar a los saudís a abrirse y encontrar más espacios que los que nos permitió Cabo Verde.