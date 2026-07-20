La otra capitana de la Federación

Mientras la selección española ha vuelto a demostrar sobre el terreno de juego por qué está entre las mejores del mundo, fuera del césped también ha habido un equipo que ha estado a la altura. Un trabajo menos visible, pero decisivo, liderado por Marisa González Casado, directora de Gabinete de Presidencia y Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, junto a su número dos, Nuria Bravo.

Ambas se han convertido en las otras capitanas de la Federación. Bajo su dirección se ha coordinado toda la estrategia de comunicación y de relaciones institucionales durante el torneo, con una planificación que ha sido reconocida por periodistas nacionales e internacionales.

La RFEF ha marcado diferencias respecto al resto de las grandes selecciones participantes. España ha sido la única que ha organizado entrevistas individuales con sus futbolistas de forma semanal, facilitando el acceso tanto a los medios españoles como a la prensa internacional. Una política de comunicación abierta y transparente que ha contrastado con la de otras federaciones, mucho más restrictivas durante la competición.

Ese mismo modelo también lo ha seguido el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quien ha mantenido una disponibilidad constante con los medios, reforzando el mensaje de cercanía y apertura que ha caracterizado la gestión de la Federación durante todo el campeonato.

A ello se ha sumado la organización de actos institucionales en cada una de las sedes a través de la denominada Casa España, un punto de encuentro que ha servido para reunir a representantes institucionales, directivos, patrocinadores e invitados, con la presencia del propio Louzán y de otros responsables federativos. Una iniciativa que ha proyectado una imagen moderna y dinámica de la Federación.

Álvaro de Miguel, otro hombre clave

Sería injusto no citar también a un hombre clave en la Federación: el secretario general, Álvaro de Miguel, quien también ha contribuido a que toda la estructura funcionara a la perfección.

En definitiva, cuando las cosas se hacen bien también conviene reconocerlas. Si España ha sido una de las selecciones más destacadas sobre el césped, la organización y la gestión fuera de él han estado al mismo nivel. El trabajo de todos los empleados de la Federación ha contribuido a ese éxito, bajo el liderazgo de Rafael Louzán y con un equipo de comunicación encabezado por Marisa González Casado y Nuria Bravo que merece un reconocimiento especial.

Porque, en ocasiones, las victorias también se construyen lejos del terreno de juego. Y, en esta ocasión, la otra capitana de la Federación ha demostrado que una buena gestión y una comunicación eficaz también forman parte del éxito.