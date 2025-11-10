Cañizares sentencia el debate sobre si Lamine Yamal debe ir con España: "Es lo mejor para el Barça"

Ya está aquí el último parón de selecciones del año y los internacionales del Barça esperan viajar a Las Rozas para concentrarse con el resto de seleccionados de Luis de la Fuente para los partidos contra Georgia y Turquía.

Sin embargo, el debate de si Lamine Yamal debería ir o no con la selección se ha convertido en algo recurrente entre la afición azulgrana, que todavía lamenta los problemas con la pubalgia que se agravaron en una de las convocatorias.

Lamine marcó en Balaídos pero también se desesperó por momentos. / Valentí Enrich / SPORT

Por eso, algunos piden que el joven canterano no debería ir con España y debería quedarse en Barcelona haciendo trabajo de gimnasio o con el resto de compañeros para terminar de sanar un problema de solución complicada y que le ha tenido renqueante hasta los últimos partidos.

No obstante, parece que este debate existe solamente en la Ciudad Condal, ya que fuera tienen muy claro que el extremo debe acudir sí o sí a la llamada de 'La Roja'.

El último en hablar sobre ello es el exportero del Valencia y habitual colaborador en 'El Partidazo' de la Cadena COPE, Santi Cañizares, cuya visión es clara al respecto: "Estos dos últimos partidos deben de acabar absolutamente con la polémica de Lamine", apunta.

Lamine Yamal con la selección española / EFE

El comentarista madrileño se fija en el partido ante el Brujas en el que completó los 90 minutos y en el de este fin de semana, ante el Celta, en el cual fue sustituido en el descuento, además de anotar en ambos encuentros.

"Ya está bien, no hay más que hablar", insiste Cañizares. Desde el programa apuntan en la misma dirección y añaden que ya ha podido mostrar que se encuentra en plenitud física y que está completamente capacitado para defender el escudo con la selección.

El exguardameta va más allá y asegura que el hecho de que Lamine Yamal vaya con España "es lo mejor para el Barça, para la selección, para el espectador... para todos", por lo que da por cerrado el debate.