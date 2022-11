'Yo soy de aquellos', la canción de los internacionales en el Mundial

Todo lo recaudado por este sencillo en el que participan Dorsal 31 y Álvaro Benito se destinará para la Investigación de la Esclerosis Lateral Internacionales como Pau Torres y Hugo Guillamón también forman parte de esta iniciativa

El vestuario de la selección española en cada entrenamiento en Doha, en cada partido del Mundial de Qatar, tendrá una canción que cantarán los futbolistas. Identificados en la letra de 'Yo soy de aquellos' que canta Rodri Hernández junto a Dorsal 31 y Álvaro Benito, en la que participan también internacionales como Pau Torres y Hugo Guillamón, que destinará todo lo recaudado a la Fundación Española para la Investigación de la Esclerosis Lateral (Fundela).

Ximo Miralles es un portero que decidió aparcar el fútbol a los 26 años desde la frustración de no llegar a la elite y dejar de ser feliz compitiendo en Segunda B. Mejor portero de la categoría en el Numancia. Una mala experiencia en el Logroñés el pasado curso, cuando por su cabeza se amontonaban ya cientos de canciones que escribe para desahogarse. A las que pone música junto a su hermano Jaime, también exfutbolista formado en la cantera del Villarreal.

Integrantes de una generación en la que algunos lograron llegar a lo más alto, Rodri o Pau Torres como máximos representantes, fijos para Luis Enrique a puertas del que será su primer Mundial. Y otros se quedaron en el camino. Porque son pocos los elegidos y más los que sienten la misma sensación que Ximo.

"Me robó la pasión la música y componer. El fútbol marca tu profesión por éxito o fracaso. Alcanza a tu hogar, no se queda solo en el campo. Es la razón por la que se empezó, por perseguir sueños compartidos por todos los futbolistas. Llegar a ser profesional. Ser un Rodri en el City o un Álvaro Benito en el Real Madrid", dijo acompañado por ambos en una presentación en AFE repleta de emoción.

La canción llevaba tres años hasta que llegó el momento señalado. Con el apoyo de Rodri, la aparición en el camino de Álvaro Benito que la retocó y dimensionó. La aportación de numerosos futbolistas que no dudaban en viajar a Villalba al local de grabación desde cualquier punto de España y ayudar con su voz e imagen. La presencia final de periodistas, también representados en la letra. El balón. El fútbol es la vida de muchas profesiones.

"Lo que un día comenzamos a hablar de manera alocada porque Ximo tiene mil ideas en la cabeza, ahora es realidad y lo mejor que es algo benéfico para devolver lo que nos da la sociedad", dijo Rodri con el brillo en los ojos tras ver el estreno del videoclip donde canta en solitario parte del estribillo sin desentonar con los profesionales.

"Será la primera canción que se escuche en el vestuario en cada partido". Muchos internacionales ya han apoyado con un mensaje para lograr donaciones a Fundela diciendo "Yo soy de aquellos". Otros lo harán desde Doha mientras persiguen el sueño de la segunda estrella.

La presencia de AFE, con su presidente David Aganzo a la cabeza, fue el impulso final. "Es la canción de los valores de personas allegadas al mundo del fútbol, unidos con el objetivo de ayudar a Fundela. Todo lo recaudado irá a la investigación para conseguir resolver lo antes posible esa enfermedad y que dejen de sufrir personas que están en esa situación. Gente maravillosa se ha juntado sin querer nada a cambio. El mundo del deporte se ha unido una vez más", destacó.

La portada de la canción es Carlos Matallanas, exfutbolista de numerosos equipos madrileños y periodista que dejó una huella imborrable, una lucha ejemplar contra la ELA. Hasta el último día de su batalla por la vida realizando artículos con un ordenador que permitía la escritura a través de los ojos y mostrando sus conocimientos futbolísticos con análisis de rivales para Mere, técnico del Fuenlabrada.

"No hay palabras que puedan resumir la emoción y la ilusión que siento por una canción tan especial", afirmó sin poder contener la emoción Maribel, madre de Carlos, portavoz de Fundela. "Me ha hecho revivir tantas tardes sentada en la grada de La Mina o Cotorruelo viendo entrenar a mis hijos, ver sus caras al salir del vestuario para intuir si iban citados, esos sábados o domingos levantándose como si fuésemos al colegio, dejando el cocido a fuego lento para llevarlos al campo antes de comerlo, protagonista de nuestras confidencias siempre en torno a la pelota".

"Si de la frustración de Ximo ha nacido algo tan bonito, bendita frustración. A mi hijo le encantaría pero no tanto como a mí. En nombre de Fundela agradezco que se pensara en nosotros para visibilizar la ELA porque hay una ley que tardará en salir pero nos puede tocar a cualquiera", añadió.

Todo lo que vive ahora Ximo con Dorsal 31, lo vivió Álvaro Benito con Pignoise, su refugio para salir de los infiernos cuando tuvo que dejar obligado por una grave lesión de rodilla y un sin fin de operaciones el fútbol. De ser titular con Fabio Capello en el Real Madrid a verse con problemas para caminar y poder hacer deporte.

"Como portero detecté en Ximo la frustración de futbolistas que refleja la canción. En proceso formativo compartes vestuario con jugadores como Rodri, directo a las mejores ligas y la selección, pero el 99% se queda buscándose la vida en Segunda b o en Tercera. Lo duro es la aceptación de que no vas a llegar arriba. Me contó su pasión por la música, tenía dudas y mi consejo fue, haz lo que tú sientas, no te sientas en deuda con el fútbol. Si ya no te llena dedícate a la música", desveló.

"Le aconsejé en la canción para que no cometiera todos los errores que yo cometí cuando me lancé a la música siendo un ignorante atrevido. Me costó mucho quitarme el peaje de ser futbolista del Madrid. Él lo lleva dentro, es un genio de las letras, un enfermo de la poesía. Y ahora estamos emocionados por apoyar en una causa de este tipo, al sufrimiento de tantas familias. Es importante concienciar porque nadie está libre de esto y te puede tocar en cualquier momento", agregó.

Por 'Yo soy de aquellos', la canción de Dorsal 31 que sonará en toda España gracias a la selección, han colaborado jugadores como Hugo Duro, Alfonso Pedraza, Sergio Postigo, Aleix García, Manu Morlanes, Joan Femenías, Unai Elgezabal, Manu Morlanes; y Marco Asensio, Iker Casillas, Álvaro Morata, Fernando Torres, Andrés Iniesta, David Villa, Robert Sánchez, Xavi Hernández, Cesc Fábregas, Fernando Redondo, Juan Carlos Unzúe, Pedja Mijatovic y Roberto Carlos, entre otros, han aportado con su imagen y un mensaje para la recaudación en la lucha contra la ELA.