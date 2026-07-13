Un campeón del mundo con Argentina ataca a España y Carles Puyol le planta cara: "En 2008..."

Carles Puyol y Ricardo La Volpe protagonizaron uno de los momentos más tensos en el programa 'Los Maestros' de TUDN. Todo empezó mientras los colaboradores analizaban las semifinales del torneo y comentaban el gran momento que atraviesa España antes de medirse a Francia.

La conversación transcurría con normalidad hasta que el argentino tomó la palabra para cuestionar el peso que ha tenido la selección española en la historia del fútbol, unas palabras que sorprendieron al resto de la mesa y que provocaron la inmediata reacción del excapitán del Barça.

La Volpe, campeón del mundo con Argentina en 1978 y con una extensa trayectoria como entrenador, aseguró que 'La Roja' solo empezó a tener relevancia tras conquistar el Mundial de Sudáfrica y que antes de aquel título nunca había tenido un papel protagonista: "¿Qué tiene que ver España? Ustedes aparecieron en el 2010 y antes no existían".

Puyol no compartió esa visión y le recordó que el éxito de aquella generación había comenzado dos años antes, cuando España conquistó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés en el banquillo: "En 2008 ganamos", respondió el excentral. Sin embargo, el argentino mantuvo su postura y volvió a lanzar otra pregunta con la que trató de reforzar su argumento: "¿Campeones del mundo? ¿Cuántos tienen?".

Carles Puyol celebrando el Mundial 2010 / EFE

Además, el exseleccionador de México insistió en que España había vivido demasiado tiempo del recuerdo de aquella generación y que el famoso 4-3-3 no era un invento del fútbol español, sino un sistema que ya había llevado a la práctica Arrigo Sacchi muchos años antes: "Desde 2010 viven en un verso. ¿Dónde está el verso de 2014? ¿Y el de 2018? ¿Y el de 2022? Recién ahora tienen una camada".

Tras debatir, la conversación acabó girando alrededor de Sergio Busquets. Mientras Juan Pablo Sorín defendía la importancia que había tenido el excentrocampista del Barcelona, La Volpe volvió a mostrar su desacuerdo y dejó otra frase que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales: "¿Qué me vas a comparar ahora? ¿A Busquets con Pirlo?".

Fue entonces cuando Puyol decidió explicar por qué Busquets era un futbolista tan importante para quienes compartían vestuario con él. El excapitán azulgrana recordó que la tranquilidad que transmitía el mediocentro hacía mucho más sencillo el trabajo del resto del equipo y lo resumió con una anécdota: "Cuando daban el equipo a último momento, lo único que esperaba era que estuviese Busquets porque sabía que para mí el partido iba a ser mucho más sencillo. Te daba un equilibrio en ataque, en defensa, te rompía con el primer toque".

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Antes de dar por terminado el debate, La Volpe lanzó una última pulla y le dijo a Puyol que buscara en internet la "salida lavolpiana", el sistema de salida de balón que lleva su nombre. El catalán no entró al juego y respondió con una sonrisa: "No hace falta que lo ponga. Pues para la salida, Busquets le hubiese ayudado muchísimo".