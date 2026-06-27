El camino de España hasta la final del Mundial: un cuadro asequible... con asteriscos

La selección española hizo los deberes ante Uruguay y se clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como primera de grupo. Como consecuencia de ello, la Roja no solo tendrá un camino 'amable' en cuanto a los horarios para los aficionados (a partir de ahora jugará siempre a las 21.00 horas peninsulares), sino que, en principio, no se enfrentará a ninguna otra favorita sobre el papel como mínimo hasta las semifinales.

Vaya por delante que si algo ha demostrado el fútbol a lo largo de su historia, especialmente en las Copas del Mundo, es que es impredecible. No se puede dar por sentado, y menos cuando aún no ha acabado la fase de grupos. Lo más normal es que lo que a día de hoy parece lo más obvio no se cumpla en la totalidad. Aun así, es evidente que España lo ha puesto todo de su parte para ahorrarse un arduo camino hacia la final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

En primer lugar, España se enfrentará este jueves 2 de julio al segundo clasificado del Grupo J, en el que la Argentina de Leo Messi ya es matemáticamente primera. Austria y Argelia, con tres puntos, se disputarán la segunda plaza la madrugada de este domingo (04.00 horas CEST). El vencedor de este encuentro (o el combinado austríaco en caso de empate) se convertirá en la primera 'piedra' de la selección española hasta Nueva Jersey.

Pendientes de Portugal e Inglaterra

En los hipotéticos octavos de final, la Roja se vería las caras con el ganador de la eliminatoria entre el segundo del Grupo K y el segundo del Grupo L. Ahora mismo este cruce sería un Portugal-Ghana, pero el combinado luso puede arrebatar la primera plaza a Colombia en la última jornada de la liguilla. Los de Roberto Martínez, sin embargo, necesitan una victoria. Aun así, son claramente favoritos en el partido que se disputará la madrugada de este domingo (01.30 horas CEST) en Miami.

También es favorita Inglaterra esta noche contra Panamá (23.00 horas) para refrendar su primera posición en el Grupo L.

En cuartos de final, si España siguiera con 'vida' se enfrentaría con Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica o una de las mejores terceras de grupo (todavía por definir). Aunque lógicamente sería un duelo exigente para el equipo de Luis de la Fuente, en ningún caso sería una prueba de máximo nivel.

En semifinales sí que no habría tutía. Lo más normal es que la Selección se encontrara a Francia, Alemania, Países Bajos o Marruecos, pues en esa parte del cuadro Paraguay, Suecia o Canadá lo tendrán tremendamente complicado para dar la sorpresa. España ya sabe que ha evitado hasta la hipotética final a Argentina y Brasil... y a Portugal e Inglaterra si los lusos y los 'Three Lions' no fallan en la última jornada.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

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