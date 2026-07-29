El cambio radical de peinado de Cucurella: ¡se quita los rizos!

Marc Cucurella ha vuelto a demostrar que es un hombre de palabra. Después de proclamarse campeón del mundo con la selección española, el lateral cumplió una de las promesas que había hecho durante el torneo: tatuarse a Luis de la Fuente. El resultado fue un diseño situado en la parte superior del bíceps izquierdo, donde aparece el rostro del seleccionador acompañado del logotipo del Mundial y la Copa del Mundo.

Lejos de optar por un tatuaje sencillo, Cucurella eligió un dibujo de gran complejidad. El diseño reproduce una versión caricaturizada de Luis de la Fuente, vestido con corbata y sujetando el trofeo del Mundial. El futbolista quiso inmortalizar así el papel del técnico en la conquista del campeonato.

Turno del pelo

No es la primera vez que el lateral cumple una promesa relacionada con los éxitos de España. Antes de la Eurocopa de 2024 aseguró que se teñiría el pelo de rojo si la selección levantaba el título. Tras la victoria en el torneo continental, no dudó en llevar a cabo la apuesta, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de las celebraciones.

Cucurella es un jugador con carácter espontáneo y cercano, que acostumbra a conectar con la afición por su naturalidad. Uno de los elementos que mejor identifica al lateral es su inconfundible melena rizada. Desde sus primeros años como profesional, el cabello se ha convertido en una de sus señas de identidad y en un rasgo fácilmente reconocible tanto en la Premier League como con la selección española.

De rizos a trenzas

A pesar de ello, Cucurella ha decidido dar un giro a su imagen. El internacional español sorprendió al cambiar temporalmente su característico peinado por unas trenzas, una transformación que nunca antes había mostrado y que rápidamente llamó la atención de aficionados y compañeros.

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El cambio de look se lo hizo en 'HD Cutz', una conocida peluquería de Londres a la que acuden numerosos deportistas de élite. Allí, el defensa apostó por un estilo completamente diferente, manteniendo la personalidad que siempre ha mostrado fuera de los terrenos de juego.