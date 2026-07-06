El calendario de España en el Mundial 2026: fechas y posibles rivales hasta la final

La selección española comienza a avanzar hacia la fase más decisiva del Mundial 2026. El partido de esta noche contra Portugal, una de las más firmes aspirantes a levantar el título el próximo domingo 19 de julio, supone la entrada de 'La Roja' en la verdadera Copa del Mundo, en la que cada rival supondrá un desafío mayúsculo.

Una vez alcanzados los octavos de final, momento en el que el elenco inicial de 48 participantes se ha visto reducio a 16, cada ronda superada vendrá acompañada de una dificultad enorme. En el caso particular de España, el caprichoso cuadro ha querido cruzar su camino con el de la temible Portugal, dibujando una eliminatoria que 'limpiará' de la ecuación a una de las potenciales finalistas en una ronda todavía temprana.

En caso de salir victoriosa esta noche, la selección dirigida por Luis de la Fuente accedería a los cuartos de final del Mundial 2026, situándose a apenas tres pasos de poder bordar la segunda estrella contra su escudo. Con el cuadro definido desde la el principio, la selección nacional puede hacerse a una idea de que desafíos debería superar de cara a las rondas venideras.

¿Qué le espera a España en el Mundial 2026?

En caso de imponerse ante Portugal y acceder a los octavos de final, España se enfrentaría ante la ganadora del cruce entre Bélgica y la anfitriona Estados Unidos. El encuentro está programado para el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sede en la que los de Luis de la Fuente se impusieron con contundencia ante Austria.

En unas hipotéticas semifinales esperarían Francia o Marruecos, primer cruce confirmado de los cuartos de final. El duelo entre España y uno de sus dos países vecinos se disputará el martes 14 de julio también a las 21:00 horas (CEST).

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Si la selección española consigue superar cada uno de estos tres desafíos, se confirmará como uno de los dos finalistas que se jugarán el título el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. El abanico de aspirantes al segundo billete todavía es amplio, con Noruega e Inglaterra ya clasificadas para los cuartos de final y Argentina y Colombia como favoritas para completar el cruce restante.