La caldera del Metropolitano debe impulsar a España hacia el título

La selección española salió viva del infierno de Kaiserslautern. Fue un partido en el que Alemania apretó mucho y tanto los palos como Cata Coll evitaron males mayores. Un escenario que las españolas ya se esperaban y confían en que ahora sea la inversa el martes en el Metropolitano (18.30 h.). El empate sin goles deja la final abierta para que la Roja intente revalidar su título de la UEFA Nations League.

Alexia Putellas hizo un llamamiento a la afición del Metropolitano al finalizar el encuentro. "Ahora sí que es una final a un partido, será muy importante, tener un ambiente caliente y queremos que el factor campo se haga notar", afirmó.

España sufrió en tierras germanas, algo que Alexia ve lógica porque "ellas también son un gran equipo" y contaron "con un gran ambiente". Putellas también incidió en que el estado del terreno de juego les obligó a realizar "un ejercicio en defensa" para resistir a los envites rivales.

Aunque España tiene la vitola de favorita, la jugadora del FC Barcelona considera normal "que el duelo fuera ajustado, jugamos en casa de una de las mejores selecciones del mundo".

Cata Coll tuvo una actuación sobresaliente para mantener la portería a cero y se llevó los elogios de una de las capitanas de la Roja: "Cata ha estado magnífica, como viene estando, ha demostrado que también es determinante cuando se trata de no encajar a goles y ahí ha sostenido al equipo".

A nivel táctico, Alemania se decanta "por un marcaje individual en el centro del campo" y eso hizo que "no nos pudiéramos encontrar y recibir el balón encaradas ante la portería contraria". Ello, de todos modos, no sirvió de excusa porque "al final, creo que esto es la élite y te tienes que adaptar".

La gran Cata Coll

Cata Coll, por su parte, admitió que "hemos sufrido bastante, pero tendremos otra oportunidad en el Metropolitano. Somos España, queremos tener el balón. Nos hemos adaptado bien. Nos ha dicho la entrenadora que teníamos que tener la pelota y todo ha ido mucho mejor".

Al igual que Alexia, Cata estaba preparada para una gran intensidad del rival. "Es Alemania, sabíamos que nos iban a llegar. Por suerte no han entrenado. Nos quedan 90 minutos intensos en Madrid".

Cata Coll salvó a España con grandes intervenciones / EFE

Y cómo no, la portera pidió el apoyo de los seguidores españoles: "Que la afición venga, nunca decepcionan. Son la jugadora número 12. Que nos animen como siempre que lo hacen de puta madre".

El apoyo de Felipe VI

La relevancia del partido se puede comprobar con la presencia confirmada de Su Majestad el Rey Felipe VI. La Casa Real anunció que la Familia Real estará al lado de la selección en un partido en el que está un título en juego.

De esta manera, Felipe VI reafirma el apoyo tanto a la selección femenina como al fútbol femenino para que siga creciendo en España. El partido ha levantado mucha expectación en Madrid y puede significar un récord de asistencia de aficionados a un partido de fútbol femenino en la historia del país. El Metropolitano tiene un aforo de 70.460 espectadores y se espera una gran entrada.