En busca de la clasificación al Mundial de 2026

Los convocados por Luis de la Fuente han llegado a la concentración de la Selección de España en la Ciudad del Fútbol de las Rozas para el parón internacional de noviembre.

'La Roja' lleva hasta el momento una marcha impoluta en su grupo de clasificación y, salvo hecatombe, debería certificar su presencia en el Mundial de EE. UU., México y Canadá de 2026.

Doce ediciones consecutivas participando en Copas del Mundo

Desde el Mundial de Alemania en 1974 el combinado nacional español no queda fuera de la fase final de un Mundial, sumando hasta el momento doce ediciones consecutivas. Ahora, en los partidos frente a Georgia y Turquía, la selección buscará la clasificación a la gran competición del mundo del fútbol, que se celebrará el verano que viene.

Líder del grupo E con 12 puntos de 12 posibles, España certificará su billete de manera virtual ganando a Georgia (o simplemente sacando el mismo o mejor resultado que el que logren los otomanos con Bulgaria), ya que, aun siendo Turquía la segunda clasificada con tres puntos menos, la diferencia de goles es insalvable. En este sentido, queda por ver como gestionará el seleccionador los minutos de algunos jugadores titulares en ese segundo partido, siempre en cuando todo quede decidido ante Georgia.

Los jugadores culers que van

La presencia de futbolistas azulgrana, como no podía ser de otro modo, vuelve a ser considerable, con hasta cinco efectivos que tendrán compromiso con la selección española, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Lamine Yamal con la selección española / EFE

Pau Cubarsí buscará ganarse la titularidad como central con la elástica de la 'Roja', pues hasta el momento De la Fuente ha mostrado más confianza en otras opciones. Mismo caso vive Fermín López, que debe competir contra el gran número de centrocampistas de primer nivel con el que cuenta el seleccionador. En la misma línea apunta Dani Olmo, quien podría tener más opciones que el de El Campillo por su bagaje con el combinado nacional en los últimos años. Por otra parte, Ferran Torres deberá intentar aprovechar sus minutos como nueve suplente de Oyarzabal o beneficiarse de la baja de Nico Williams para 'colarse' en el once por banda izquierda del ataque.

No obstante, si un caso volverá a levantar polémica será la gestión de minutos de Lamine Yamal, titular indiscutible con club y selección, pues Hansi Flick y Luis de La Fuente ya han venido mostrando su disparidad de opiniones sobre cuanto debe jugar el de Rocafonda al no estar recuperado completamente de su pubalgia.