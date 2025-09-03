Bulgaria - España: horario y dónde ver el partido de la clasificación para el Mundial 2026

La selección española inicia su curso 2025/26, una temporada en la que todos los ojos están puestos en el Mundial, que se disputará en Estados Unidos y Canadá. Para estar presente en la gran cita del fútbol, 'La Roja' deberá superar la fase de clasificación, que empieza este jueves 4 de septiembre en el encuentro contra Bulgaria.

Después de la decepción en la final de la UEFA Nations League, en la que los de Luis de la Fuente cayeron derrotados por Portugal en la tanda de penaltis, ahora quieren dar un golpe de efecto para recuperar las buenas sensaciones. La actual campeona de Europa es una de las máximas aspirantes al Mundial tanto por el nivel de juego presentado en los últimos campeonatos como por la categoría de sus jugadores, entre los cuales se encuentran estrellas mundiales como Lamine Yamal, Pedri o Rodri.

En la fase de clasificación para el Mundial, España se encuentra en un grupo de cuatro selecciones, dado que se clasificó para la 'final four' de la Nations League. Sus rivales serán Bulgaria, Turquía y Georgia y antes de acabar el año ya se sabrá si 'La Roja' ha logrado el billete para disputar el mayor trofeo a nivel de selecciones. Por lo tanto, se tratará de una clasificación 'express'.

El primer contrincante al que se enfrentará el combinado español es Bulgaria. Además, esta será la primera ocasión en la que la Selección viajará al país del este de Europa. De hecho, el último precedente de una contienda entre ambos combinados data del 2002, cuando disputaron un amistoso en el que España se impuso por 1-0. Bulgaria también es la selección ante la cual 'La Roja' registró la mayor goleada de su historia hasta el momento. Fue el 21 de mayo de 1933 cuando España le endosó un 13-0 a los búlgaros.

Luis de la Fuente no podrá contar con Gavi, Fabián y Yeremy Pino, que causaron baja en la convocatoria. En su lugar entraron Aleix Garcia y Jorge de Frutos. Además, podrían tener minutos Carvajal y Rodri, que vuelve después de casi un año de ausencia por sendas lesiones.

HORARIO DEL BULGARIA - ESPAÑA

El partido entre la selección española y la búlgara, correspondiente a la primera jornada de la clasificación para el Mundial 2026 se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20.45 horas en el Estadio Nacional Vasil Levski, situado en Sofía.

DÓNDE VER EL BULGARIA - ESPAÑA

El Bulgaria - España se podrá ver en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.