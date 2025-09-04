En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Bulgaria - España, en directo: última hora y reacciones en vivo
Sigue las mejores reacciones al minuto del partido de clasificación para el Mundial de 2026
"Lamine lo está volviendo loco"
"Bulgaria es tan inocente que no hace ni faltas. "Es un partido de 0-6". Morientes en la Cope. "Lamine está volviendo loco a su lateral". explica Maldini
Tomàs Guasch reivindica al lateral izquierdo:"Cucurella es impagable."
"Me pone cachondo una defensa Huijsen-Cubarsí"
Kiko Narváez (SER) cree que de cara al mundial sería bueno poder disfrutar de una dupla defensiva con Pau Cubarsí y el flamante fichaje blanco: "Me pone cachondo poder ver una defensa con Huijsen y Cubarsí"
"Ellos son blandos, bizcochones"
Críticas al combinado búlgaro: "Ellos son blandos, bizcochones". Lama en Cope. "Es la peor Bulgaria que he visto jamás" añade Maldini en Cope
"No se puede fallar eso"
"Bulgaria es flojo, pero España está a un nivel fantástico". Analiza Maldini en Cope "¡No se puede fallar eso!", exclama Manolo Lama en la Cope tras una oportunidad errada de Oyarzábal
"Los niños juegan muy bien"
Kiko Narváez en la SER: "Los niños juega muy bien" Álvaro Benito: "Oyarzábal se mueve muy bien y se perfila a la perfección. Y no nos olvidemos que tenemos a Ferran"
Números significativos
Oyarazabal, a 5 de entrar en el top ten de goleadores. Miguel A. Diaz en Cope. Son 17 goles con España
"Oyarzábal se hincha a marcar goles"
Antonio Romero en la SER: "España está muy bien puesta en el campo. Lamine frota la lámpara, el pase de Zubimendi y Oyarzábal que no es nueve pero se hincha a marcar a goles"
"Bulgaria defenderá con siete"
Fernando Morientes en Cope: Si España tiene el balón, Bulgaria va a defender con línea de seis o de siete. La mayor goleada de la historia de España fue ante Bulgaria, un 13-0. Pedro Martín en la Cope
Himnos
Antonio Romero en la SER: "Piden en la megafonía que la gente se ponga de pie para escuchar el himno de España"
"Parece Maracaná"
"Ambiente potente...Parece Maracaná" Apunta Dani Garrido en la SER. Álvaro Benito entiende que "la única duda era Cubarsí pero el once es muy reconocible. Y Carvajal y Rodri cuando estén a cin serán titulares"
