En directo
MUNDIAL 2026
Bulgaria - España, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para el Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto del partido de España en Bulgaria en el arranque de la clasificación
La selección española no puede fallar, pues solo el primero del grupo va directo al Mundial
El partido se juega en el Vasil Levski de Sofía, que ha colgado el cartel de no hay billetes. Más de 40.000 aficionados animarán a los suyos
Precisamente Georgia y Turquía están jugando ya su partido. Entrada la segunda mitad, mandan los turcos con comodidad en el marcador (0-3)
Este partido es el primero de la selección española de la fase de clasificación para el Mundial del próximo verano. Los otros dos integrantes del grupo son Turquía y Georgia
