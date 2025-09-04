Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Bulgaria - España, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para el Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del partido de España en Bulgaria en el arranque de la clasificación

Lamine, en una imagen de partido ante Francia

Lamine, en una imagen de partido ante Francia / EFE

Ferran Correas

Ferran Correas

Actualizar

TEMAS