Bulgaria - España: alineaciones probables del partido de la clasificación para el Mundial 2026

La España de Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Pedri inicia este jueves 4 de septiembre a las 20.45 horas el camino hacia la conquista de su segundo Mundial. La selección española es una de las máximas favoritas para hacerse con el trofeo dorado, pero antes deberá asegurar la clasificación para disputar el torneo, que tendrá lugar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

En este arranque de curso, el combinado español se enfrentará a Bulgaria en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía. Será la primera vez en la historia que los búlgaros reciban a España en su país. De hecho, tan solo se han visto las caras en cinco ocasiones, la última en 2002. Los demás rivales del equipo dirigido por De La Fuente serán Turquía y Georgia.

Precisamente, el técnico riojano no quiere correr riesgos y pretende certificar la clasificación cuanto antes. Es por ello que De la Fuente apostará por un once de garantías que le permita superar a la selección búlgara sin mayores complicaciones. Así, más allá de las bajas por lesión, la alineación de 'La Roja' será bastante parecida a las de los últimos compromisos.

En la portería, el preparado español mantiene su confianza en Unai Simón. Mientras, en la línea defensiva, apostó en la 'final four' de la UEFA Nations League por la pareja Huijsen-Le Normand, aunque tampoco sería descartable que entrasen Cubasrí o Vivian. En la izquierda Cucurella es fijo y en la derecha Carvajal volvería por la puerta grande después de su lesión siendo titular.

Martín Zubimendi ejercerá como pivote y la incógnita principal es si, ante la baja de Fabián Ruiz, De La Fuente decidirá retrasar a Pedri de posición para situarlo donde mejor se siente en el Barça o le mantendrá en la mediapunta. De darse el segundo caso, algo más que probable, Mikel Merino sería el elegido para acompañar a su compañero en elArsenal.

En la línea de ataque no hay ninguna duda de que la dupla formada por Lamine Yamal y Nico Williams representarán la mayor amenaza de la Selección. Quien tienen más número de ser titular en punta es Ferran Torres. El delantero valenciano ha partido de inicio en los tres primeros partidos de LaLiga y apunta a ser el 'nueve' de 'La Roja' en el Mundial 2026.

Las bajas en la convocatoria

Luis de la Fuente no podrá contar con Gavi, que causó baja después de lesionarse en un entrenamiento con el Barça, y Fabián Ruiz y Yeremy Pino, que abandonaron la concentración por molestias físicas después de someterse a pruebas médicas. En su lugar entraron Jorge de Frutos y Aleix Garcia.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BULGARIA - ESPAÑA

Bulgaria: Dimitar; Popov, Petrov, Petkov, Zhivko; Kraev, GRuev, Krastev, Panayotov; Aleksandar Kolev, Rusev.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.