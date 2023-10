Bryan Zaragoza: "Salgo al campo a disfrutar, de lo contrario no estaría jugando al fútbol"

El extremo del Granada compareció en su primera convocatoria: "De la Fuente me ha dicho que sea yo mismo y que lo he ganado"

La primera vez de Bryan Zaragoza con la selección española es una historia de película. En la que un "niño de la calle", como él se define, ha pasado de jugar en Segunda RFEF a ser internacional. Ni dos años han transcurrido entre dos momentos que están vinculados por la esencia de un extremo que pertenece a una especie en extinción.

Para un bautismo completo, el futbolista del Granada ha comparecido hoy en sala de prensa. "La verdad es que desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle. Salía de entrenar e iba a la calle, es mi fuerte", empezó diciendo Bryan Zaragoza. Porque esa virtud es la que le ha permitido pasar del casi anonimato, sin prelista de por medio, a tener ante sí la oportunidad de debutar con la selección española. Encima, en su casa, Andalucía. La Cartuja acogerá el duelo frente Escocia (jueves, 20:45).

"Sería muy especial debutar en casa"

"Sería muy especial", reconoció el malagueño, sobre la posibilidad de gozar de minutos ante el cuadro escocés o Noruega (domingo, 20:45). En cualquier caso, Bryan Zaragoza será él mismo. Es el único modo con el que expresa su juega. Y así se lo ha recordado Luis de la Fuente, seleccionador nacional, para poder sacar lo mejor de él: "El mayor consejo que me han dado es que sea yo. Que haga lo que hago en Granada. Que coja la pelota y haga lo mismo".

El entrenador riojano le ha sacado de un plumazo el 'síndrome del impostor', si es que pudiera haberlo en un futbolista que no entiende de circunstancias especiales y que juega cada partido como si fuera el último. El último real disputado, ante el FC Barcelona, fue una demostración magnífica de desborde y regate que le permitió recibir la tan esperada llamada. Las bajas de Yéremy Pino y Ansu Fati abrieron el camino.

"Los regates me salen solos"

"La primera vez que hablé con Luis de la Fuente me dijo que yo me lo he ganado. Me ha dicho que sea yo. Que sea descarado", reveló el extremo, quien se siente cómodo, sobre todo, hablando de fútbol. Desgranó cómo fue la jugada en la que le 'rompió' la cintura a Koundé, para acomodar la finalización con el exterior. Además, se mostró dispuesto a jugar en cualquier posición del flexible ataque de Luis de la Fuente.

"Trabajo día a día para estas oportunidades. Yo creo que estoy preparado, aunque ha pasado todo muy rápido", insistió en una comparecencia de muchas preguntas y respuestas cortas. Un punto de miedo escénico, justo lo contrario a lo que demuestra en el campo después de un inicio fulgurante en LaLiga.

Ronaldinho, Messi... y aprendizaje

De ahí que no se amilane en lo futbolístico, por mucha estrela que pueda rodearle en esta concentración. Él también brilla con luz propia. Además, en un equipo condenado a luchar por no perder la categoría y al que le ha aportado, hasta el momento, cinco goles, una asistencia y peligro constante. "Me sorprenden todos mis compañeros. No sé decir quién es especial porque no hemos hecho nada en grupo. Pero como personas me sorprenden todos", razonó.

"El juego es distinto con respecto al Granada, porque cada entrenador tiene un modelo de juego, pero me adaptaré bien", ambicionó un jugador que miraba vídeos de Ronaldinho y que tiene a Leo Messi como ídolo. Sin embargo, Bryan Zaragoza argumentó que a él los regates le salen "solos" y que eso, precisamente, es lo que le permite su máxima futbolística: "Salgo al campo a disfrutar porque si no, no estaría jugando al fútbol".

Un nuevo ídolo con los pies en el suelo y un largo camino por recorrer todavía. "Mi reto es seguir aprendiendo día a día y mejorando. Y a partir de ahí, ir subiendo más arriba", sentenció, evitando hablar del futuro, donde, debido a la exposición y a su rendimiento comienzan a aparecer 'tiburones' dispuestos a pujar por él. "Pero ahora mismo estoy centrado en los partidos con la selección. El futuro decidirá".