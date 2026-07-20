El broche perfecto a un ciclo dorado: España es la esencia del fútbol

Del Soccer City de Johannesburgo al MetLife Stadium de Nueva Jersey. España alcanzó la gloria este domingo 19 de julio de 2026 por segunda vez en su historia y, 16 años después, volvió a proclamarse campeona del mundo al vencer a la Argentina de Leo Messi en la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado de Luis de la Fuente puso el broche de oro al ciclo ganador que empezó con la Nations League de 2023.

La Selección recibió algunas críticas por celebrar en Madrid esa Liga de las Naciones. Era el primer título de la Roja en 11 años, desde la Eurocopa de 2012, y la RFEF decidió homenajear a los futbolistas con una fiesta en el WiZink Center. Poco se esperaban todos los críticos que desde ese trofeo, levantado tras una sufrida tanda de penaltis contra Croacia, España sería imbatible sobre el terreno de juego: ganó la Eurocopa de 2024, llegó hasta la final de la Nations League de 2025 (que perdió en los penaltis frente a Portugal) y puso la guinda con el Mundial de 2026. Todo esto gracias a una racha de 39 partidos sin perder. Casi nada.

España, campeona de la Eurocopa / SPORT.es

El dominio español no se limita solo a los éxitos de la absoluta. Y es que las categorías inferiores también han brillado en las últimas competiciones. La selección olímpica se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la sub-19 acaba de completar un Europeo perfecto con el trofeo de campeón y un balance de 19 goles a favor y ninguno en contra... Si el presente ya es glorioso, el futuro no promete menos.

Reinado en fútbol femenino

En el fútbol femenino, la superioridad española también ha sido prácticamente incontestable. En este caso, el camino ha sido inverso, pues empezó por todo lo alto, con la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Después llegaron dos Nations League, las de 2024 y 2025, y entre ambas competiciones el desengaño en la final de la Eurocopa 2025, en la que Inglaterra se impuso en otra fatídica tanda de penaltis.

España ganó su primer Mundial femenino en 2023 / RFEF

En este período, España solo ha competido una vez peor de lo esperado: en los Juegos Olímpicos de París 2024, la selección absoluta femenina perdió las semifinales contra Brasil (4-2) y tampoco fue capaz de vencer en el partido por la medalla de bronce (0-1 frente a Alemania).

Este verano, el Europeo sub-19 femenino también ha acabado en las vitrinas españolas. Con la victoria ante Alemania en la final (0-1), España se convirtió en la primera selección en ganar un título juvenil de la UEFA cinco años seguidos.