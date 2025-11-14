Brillantísimo debut de Jan Virgili para el 'siete' de la Rojita a San Marino

La selección sub-21 cumplió los pronósticos y goleó a una débil San Marino que se atrincheró en línea defensiva y provocó que los de David Gordo tuvieran problemas al principio para encontrar espacios. Hasta que el exazulgrana Jan Virgili se sacó de la chistera un golazo por toda la escuadra ‘marca de la casa’ que abrió el camino. Y no se quedó ahí el extremo de Vilassar, que firmó el doblete en el arranque del segundo tiempo tras hacer la pared con el bético Pablo García. Tras la exhibición, entró Jesús Rodríguez en su lugar a la hora de partido.

Entre gol y gol de Jan Virgili, autor del primero y del tercero, llegó el segundo de Miguel Carvalho en la última acción de la primera mitad, un chut con la zurda desde fuera del área que fue botando y pasó por entre varios defensores de San Marino.

Goles en cadena

Y después, el cuarto, marcado por Iker Bravo tras un grave error defensivo del débil oponente de la Rojita y asistencia de Jesús Rodríguez. Combinación, por tanto, de los dos futbolistas de la Serie A, de Udinese y Como.

El quinto fue obra de Marc Guiu, que había entrado en la segunda mitad. Chut raso desde la frontal tras pase de Iker Bravo.

Ya con muchos espacios y la ‘Rojita’ sin bajar el pistón pues los goles marcados pueden ser importantes, marcó Jesús Rodríguez el sexto de la noche. Al exbético le hicieron penalti que tiró Pablo Garcia con la izquierda. Lo desvió Amici, pero el del Betis marcó con la derecha para cerrar la goleada.

Pleno de la Rojita

Tras esta cómoda victoria, la selección que entrena David Gordo liera con autoridad el Grupo A de clasificación para la Eurocopa de 2027. La Rojita suma todos sus partidos por victorias, 12 puntos y una diferencia de goles de +13. Segunda es Finlandia con 9 unidades. El próximo martes, a las 18.00 horas, España sub-21 jugará en Rumanía.

La ficha técnica

España: Fran González; Fresneda, Jon Martin, Jacobo, Obrador; Miguel Carvalho (Canales, 46’), Mendoza (Mario Martín, 68’); Mayenda (Pablo García, 46’), Iker Bravo, Jan Virgili (Jesús Rodríguez, 59’); y Gonzalo (Marc Guiu, 59’).

San Marino: Amici; Domeniconi (Renzi, 59’), Ciacci, Riggioni; Guerra, Chiaruzzi (Gasperoni, 82’), Casadei (Sammarinati, 74’), Bugli (Riccardi, 82’), Della Balda; Arlotti y Protti (Salicioni, 59’).

Goles: 1-0 M.18 Jan Virgili; 2-9 M.45+1 Carvalho; 3-0 M.52 Jan Virgili; 4-0 M.68 Iker Bravo; 5-0 M.76 Marc Guiu; 6-0 M.79 Jesús Rodríguez; 7-0 M.87 Pablo García.

Árbitra: Emanuela Rusta (Albania). TA: Dell Balda (40’), Mario Martín (72’), Matteo Cecchetti (seleccionador San Marino, 86’).

Estadio Anxo Carro (Lugo).