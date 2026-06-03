Borja Iglesias, ante los críticos: "No soy yo quien elige quien viene"

Borja Iglesias era una de las dudas que tenía Luis de la Fuente a la hora de realizar la lista final que acudirá al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Estaba entre él y Ansu Fati, pero finalmente el seleccionador español optó por el gallego, que encajó con alegría su convocatoria y que es ya uno más en la expedición. El delantero fue el elegido para atender a la prensa antes del amistoso de preparación entre España e Irak.

Borja Iglesias y Lamine Yamal, durante el primer día de entrenamiento de la selección española en Las Rozas. / EFE

Tras ser incluido en la lista definitiva para el Mundial, Borja Iglesias reconoció que afronta esta nueva etapa con ilusión. "Me siento muy feliz, muy contento y con ganas", aseguró el delantero, que admitió haber vivido con calma los días previos a la convocatoria. "Previo a la hora de la lista estaba bastante tranquilo porque el trabajo estaba hecho y no dependía de mí, pero luego sí que me puse un poco nervioso".

El gallego también se refirió a las dudas que han acompañado su presencia en la convocatoria pese a sus buenos números con el Celta. "Yo lo entiendo e intento hacer mi parte. Seguramente habrá gente que no está y ha hecho méritos para esta, pero no soy yo quien decide", señaló. En la misma línea, rechazó la idea de que haya tenido que superar más obstáculos que otros futbolistas para llegar hasta aquí. "No tengo la percepción de que me cueste más conseguir cosas por quien soy. Soy muy afortunado y he vivido muchas situaciones. Siempre he sentido que he trabajado mucho por las cosas, pero también las he recibido y disfrutado".

Cuestionado por el papel que espera desempeñar en la selección, Iglesias evitó fijarse objetivos individuales. "Nunca he sido mucho de prometer. Intento trabajar e intentar demostrarlo, venir a sumar en el rol que me toque, disfrutándolo con una sonrisa". También habló sobre la posibilidad de marcar su primer gol con España, aunque aseguró que no es una obsesión. "Me hubiera gustado hacerlo ya, pero entiendo que los tiempos no los elegimos. Obviamente me apetece marcar gol y tengo ganas, pero también firmo no hacerlo y que todo vaya bien".

Borja Iglesias, durante un entrenamiento de la selección en Las Rozas. / EFE

Sobre el amistoso ante Irak en Riazor, un estadio con un significado especial por su ubicación en Galicia y por la rivalidad histórica entre Deportivo y Celta, restó importancia al contexto y entiende que no debe pasar lo que ocurrió con Joan Garcia en el estadio del RCD Espanyol. "La verdad es que ni lo había pensado. No tengo esa sensación de que cuando se juega un derbi se vive de otra manera. Lo importante es la selección, disfrutar de un buen partido. Creo que estará lleno y seguro que pasamos una gran tarde". Además, destacó lo especial que siempre resulta regresar a su tierra. "Siempre volver a Galicia es bonito, reencontrarme con mi familia, amigos y disfrutar con ellos". Sin embargo, aseguró que no afronta el encuentro con temor a una posible lesión antes del Mundial. "Intento no pensar en no lesionarme, sino en competir al máximo. Es la forma de estar más sano y disfrutar el partido como hago habitualmente".

El delantero también tuvo palabras para los compañeros que han llegado con problemas físicos a la concentración. "Nos lo tomamos con tranquilidad y normalidad. Entendemos que estas situaciones suceden y para lo que necesiten estamos para ayudar". Iglesias se mostró convencido de que estarán listos para la cita mundialista. "Seguro que llegarán en condiciones óptimas y ayudarán muchísimo. Esto funciona así, disfrutar incluso de los procesos de recuperación, que cuando los pasas te das cuenta de lo importante que es estar bien".

Las tres cosas que no faltan en su maleta

En un tono más distendido, desveló algunos de los objetos imprescindibles que llevará consigo durante el Mundial. "En mi maleta me llevo mi set para hacer café de filtro, que lo aprovecho con los que les gusta, una cámara de fotos, siempre la llevo, y también la Nintendo para jugar al Mario Kart".

Por último, al ser preguntado por su primer recuerdo de una Copa del Mundo, viajó hasta Corea y Japón 2002. "Es bonito y emocionante. Hasta que lo viva de verdad no le daré la importancia que tiene". Aquel torneo le dejó una huella especial. "Mi primer recuerdo es el Mundial de Corea y Japón, el sufrimiento de la fase eliminatoria cuando nos quedamos fuera. Fue un día que me fui bastante enfadado y estuve bastante fastidiado con eso todo el verano".