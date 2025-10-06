Borja Iglesias, convocado de última hora con España

Más de dos años después, Borja Iglesias vuelve a la selección como convocado de última hora por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia (sábado, 20:45 en Elche) y Bulgaria (martes 14, 20:45 en Valladolid).

El regreso del delantero gallego, cuya última convocatoria fue en marzo de 2023, en la primera lista de De la Fuente, llega tras la lesión de Lamine Yamal, pero no como un parche improvisado. Es el premio a su rendimiento, a su constancia y a una decisión personal que marcó su carrera. En agosto de 2023, tras el escándalo de Luis Rubiales en el Mundial femenino, Borja fue uno de los primeros futbolistas en dar un paso al frente: “No me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. No volveré a la selección hasta que las cosas cambien y esto no quede impune”, escribió entonces.

Aquel gesto le apartó de La Roja, pero también le definió. Desde entonces, mucho ha cambiado. En la RFEF y en la vida deportiva del propio jugador. Su regreso al Celta en el verano de 2024 supuso un nuevo punto de partida. Lejos del rol secundario que vivió en el Betis y en su breve etapa en el Bayer Leverkusen —con títulos de Bundesliga y Pokal, pero sin goles—, el 'Panda' ha vuelto a sentirse futbolista. En 51 partidos con el conjunto vigués ha firmado 17 goles, los mismos que había logrado en las dos temporadas anteriores sumadas.

Su arranque de curso es demoledor: seis dianas en diez partidos, más que ningún otro delantero español en las cinco grandes ligas. “Creo que hay compañeros que merecen estar, el grupo está muy hecho”, decía hace apenas unas semanas con humildad, sin imaginar que su nombre volvería a aparecer en una lista de De la Fuente. Pero los goles mandan, y el seleccionador no lo ha ignorado.

Ni por perfil ni por posición viene a sustituir directamente a Lamine Yamal. Su función será distinta: aportar trabajo, presencia y juego de espaldas. Un delantero que disfruta del esfuerzo invisible, del choque y del espacio. Y, sobre todo, un futbolista que vuelve con las ideas claras, sin rencor y con la ilusión intacta. El ‘Panda’ regresa. Con más experiencia, más goles y, sobre todo, con la conciencia tranquila de quien se fue por convicción y vuelve por mérito