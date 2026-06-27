Cabreo monumental de Fede Valverde: ¡Bielsa se lo carga fulminantemente tras el motín!

¡La venganza se sirve en plato frío! Así lo demostró Marcelo Bielsa durante el partido ante España, donde decidió cargarse de un plumazo a dos de los pesos pesados del vestuario tras el supuesto motín acaecido en las horas previas al encuentro y tras la nula reacción al gol de Álex Baena en la primera mitad.

Venía Uruguay de decepcionar ante Arabia Saudí y Cabo Verde, cosechando dos insuficientes empates que le obligaban a ganar en la última jornada a la Roja para evitar la eliminación. Según informó 'El Espectador' un día antes del partido, la relación entre el vestuario y Bielsa estaba rota, al considerar los jugadores que los entrenamientos eran demasiado intensos y afectaban luego a los partidos.

No dejaba de ser un rumor, pero el polvorín terminó confirmándose antes de la hora de juego ante España. Álex Baena adelantó al combinado de Luis de la Fuente antes del descanso tras un gravísimo error de Muslera. Fue el meta el primer gran señalado, sustituido por Rochet al descanso tras un Mundial para olvidar del veterano portero de 40 años.

Pero la tensión no iba a cesar. Todo lo contrario. Tan solo habían pasado diez minutos de la segunda mitad cuando Marcelo Bielsa quiso 'morir matando'. El seleccionador uruguayo, sabedor de que abandonará el cargo pase lo que pase en la presente Copa del Mundo, decidió cargarse públicamente de Fede Valverde, capitán, sustituyéndole por Fede Viñas.

Pudiendo haber hecho el cambio al descanso justificándolo como un cambio de sistema a una doble punta, esperó el 'Loco' a que se reanudara el partido para señalar al gran capitán como uno de los culpables de la pésima andadura de Uruguay en este Mundial. De hecho, apenas había aparecido el centrocampista, que tocó muy pocos balones.

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Al ver su número en el cartelón del cuarto árbitro, Valverde se marchó corriendo para no perder tiempo. Pero una vez en la banda, el cabreo del jugador del Real Madrid fue monumental. Tuvo que taparse la boca con la camiseta, con cara de pocos amigos y siendo frenado por varios miembros del staff técnico de su selección.