La 'bestialidad' de Cubarsí en el Mundial: líder en pases y defensa total con solo 19 años

España llegaba al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con varias incógnitas en defensa. Marc Cucurella partía como titular indiscutible en el lateral izquierdo, mientras que en el eje de la zaga Aymeric Laporte también apuntaba a 'soldado' de Luis de la Fuente. Había dudas con su acompañante, pero Pau Cubarsí, con una fase de grupos absolutamente inmaculada, ha dado un paso adelante en la jerarquía en la Roja y se ha consagrado como miembro de la columna vertebral en la Copa del Mundo.

La joven estrella del FC Barcelona ha jugado todos los minutos de la fase de grupos al lado de Laporte, que tampoco ha estado ni un segundo en el banquillo, y se han compenetrado a las mil maravillas para ayudar a Unai Simón en su récord histórico de imbatilidad. Si España no ha encajado ningún gol en lo que llevamos de campeonato es gracias al buen rendimiento de todo el equipo a nivel defensivo, pero especialmente debido al rendimiento de sus centrales.

Cubarsí está promediando unos números espectaculares en su primer Mundial. En la fase de grupos ha registrado 104,7 intervenciones, 93,6 pases (98% de acierto), 2,7 envíos largos, 5,3 recuperaciones, 3 despejes y 2,3 duelos ganados por partido. Es el segundo jugador de todo el Mundial que ha hecho más pases (289), solo superado por su compañero Rodri (328). Nadie, sin embargo, es capaz de combinar tal cantidad con una precisión increíble (98,3%).

Todoterreno

No vamos a descubrir ahora que el canterano blaugrana tiene una facilidad pasmosa en el juego con balón. Ni que posee una capacidad de adaptación brutal a distintos escenarios, desde el ataque a un bloque cerradísimo como el de Cabo Verde hasta el 'barro' del duelo ante Uruguay, pasando por la tranquila goleada a Arabia Saudí. En todo momento, Cubarsí ha detectado qué necesitaba De la Fuente de él para ayudar a impulsar el nivel competitivo de España. Con 19 años, y a pesar de representar una figura mucho menos mediática que la de Lamine Yamal, el de Estanyol va de 'clinic' en 'clinic'.

Mapa de calor de Pau Cubarsí en la fase de grupos del Mundial 2026 / Captura de pantalla

Su mapa de calor en los tres partidos de la Copa del Mundo también es espectacular. El zaguero catalán no solo ha abarcado mucha parte del terreno de juego, sino que se ha dejado ver constantemente en campo contrario. El juego de posición de la Selección le ha 'empujado' a adelantar muchos metros en todas las fases y ello queda corroborado en las zonas del campo que ha pisado más a lo largo de los 270 minutos disputados.

'Cuba' ha recibido una entrada durísima de Canobbio en los últimos compases del partido contra Uruguay, pero estará en condiciones de seguir siendo importante para España a partir de los dieciseisavos de final del Mundial. Llega la hora de la verdad en el torneo más prestigioso y Pau quiere seguir marcando las diferencias. Fiel a su estilo, sin hacer 'ruido', pero creciendo día a día. Partido a partido.