Bernal lidera una España sub-21 que quiere más

Sólo Polonia, Grecia y Noruega emulan el pleno de España en esta fase de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027, en la que, con el pase encarrilado pero aún no asegurado, aún quiere más este martes contra Kosovo, entre la expectación surgida en Alcalá de Henares por ver a Marc Bernal, Gonzalo García, Chema Andrés y compañía.

El Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña, el escenario del encuentro, ha colgado el cartel de no hay entradas, con 2.700 espectadores en las gradas para el séptimo de los diez partidos de la 'Rojita' en esta competición, con seis victorias en otros tantos encuentros, 24 goles a favor y tan solo dos en contra. Superioridad manifiesta.

Nadie en su grupo parece capaz de competirlo, con Finlandia, segunda, todavía a seis puntos de distancia con doce por disputarse para el cierre de esta fase, que otorga una plaza en el Europeo al líder de cada uno de los nueve grupos, más el mejor segundo de todos ellos. España no sólo va primera de su cuarteto, sino que su clasificación parece ya una mera cuestión de tiempo, victoria a victoria, la última por 0-7 en Chipre.

El momento de Gonzalo

Dos goles fueron de Gonzalo García, que también falló un penalti. Es el máximo realizador del equipo español sub-21, con cuatro dianas de las 24 que acumula su conjunto, el segundo más goleador de esta ronda, a solo uno de Portugal, con 25, y con solo uno más que Finlandia, su competidor en el grupo. España también es la segunda que más remata, con 133 lanzamientos, y la que más a portería, con 59. También la que más córner saca, con 64.

Es una media de más de diez saques de esquina, 22 remates, 9,8 a portería y cuatro goles por encuentro en la ruta imparable hasta ahora del equipo de David Gordo hacia la competición continental que se disputará en 2027 en Serbia y Albania. No pierde desde el cambio de ciclo, con la derrota en el último Europeo contra Inglaterra, el pasado 21 de junio.

Y, entre las bajas en esta convocatoria de Rodrigo Mendoza, Jacobo Ramón o Jesús Rodríguez -por lesión- y Christian Mosquera, con la selección absoluta, también crece en recursos, con jugadores de un valor enorme como Marc Bernal, que se estrenó el pasado viernes con la selección sub-21 en el triunfo por 0-7 en Chipre. Jugó de titular. Otro saltó más del equipo.

El técnico recuperará en el medio campo a Chema Andrés, sancionado en el anterior encuentro, con lo que se prevé su entrada en la alineación inicial en Alcalá de Henares, en la que se espera algún cambio, siempre con Gonzalo García en la punta del ataque. El delantero del Real Madrid ha sido titular en sus seis partidos como internacional sub-21.

Kosovo, su rival de este martes, es cuarta en el grupo de seis competidores. Ha ganado dos partidos (0-7 a San Marino y 4-0 a Chipre), ha empatado otros dos (0-0 con Finlandia y Rumanía, ambos como visitante) y ha perdido dos: 0-1 con Rumanía el pasado viernes, en el debut de su entrenador, Hekuran Kryeziu, y 1-3 con España el pasado 9 de septiembre, aunque el duelo iba igualado a uno hasta el minuto 70, cuando se marcó la diferencia.

Un aviso para España, como también lo son los registros defensivos de su rival, que sólo ha encajado cuatro goles, tres con España y uno con Rumanía. Sostuvo su portería imbatida en cuatro de los seis choques hasta ahora en esta fase de clasificación.

Alineaciones probables:

España: Fran González; Álex Jiménez, Jon Martin, Yarek, Obrador; Marc Bernal, Chema Andrés, Mario Martín; Mayenda, Gonzalo García y Virgili.

Kosovo: Seji; Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi; Ademi, Frokaj, Zeqiri; Sadriu, Berisha, I. Jashari.

Árbitro: Joakim Östling (Suecia).

Estadio: Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid).

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Hora: 19.00.