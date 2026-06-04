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Bernal exhibió toda su clase en un debut ilusionante con España

Marc Bernal confirmó en su estreno con la absoluta que el futuro de la selección pasa por él

Bernal jugó su primer partido con la selección española absoluta

Bernal jugó su primer partido con la selección española absoluta / Cabalar / EFE

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Ivan San Antonio

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Marc Bernal ya es oficialmene internacional absoluto con la selección española. Luis de la Fuente ya había avanzado en rueda de prensa que el blaugrana jugaría ante Irak, lo que no estaba tan claro es que lo hiciera saliendo desde el inicio, como así fue. El técnico optó por un once titular en el que formaron algunos futbolistas cuyo presencia en el Mundial apunta a tener un protagonismo menor. Es el caso de Borja Iglesias o Jon Martin, central de la Real Sociedad y que, como Bernal, no aparece en la lista definitiva de 26 mundialistas.

El canterano del Barça se situó en la posición de mediocentro acompañado por Gavi y ejerció con libertad de movimientos, ejerciendo de dique de contención ante la selección de Irak. Se hartó a robar balones, a presionar, a sacrificarse por el equipo con un trabajo algo menos vistoso, pero igual de necesario. No solo se movió por su zona, sino que también vigiló las bandas con solidaridad. Eso cuando la posesión era del rival.

Con el balón exhibió toda su inteligencia y calidad. Es difícil verle fallar algún pase y suele elegir siempre la mejor opción para dar continuidad al juego, asociándose con Gavi, Olmo o Baena. El único lunar, si es que puede llamarse así, fue la amarilla que vio por un agarrón claro en el centro del campo para evitar un peligroso avance de Irak. Fue un debut más que satisfactorio para un jugador en el que hay depositadas muchas esperanzas tanto en el Barça como en la Federación Española, donde De la Fuente no se lo ha pensado a la hora de darle protagonismo pese a no formar parte de la lista definitiva que viajará para disputar el Mundial.

Ferran Torres ejerció de líder

Otro de los futbolistas que el Barça aporta a la selección española, Ferran Torres, aprovechó el amistoso ante Irak para demostrarle al seleccionador que está listo para ser una figura importante en su esquema. El de Foios fue, sin duda, el mejor jugador de La Roja en Riazor pese a que solo jugó el primer tiempo, suficiente para ser decisivo y exhibir motivación, compromiso e ilusión en lo que está por venir. Lució el brazalete de capitán, prueba de su enorme ascendencia en el equipo que dirige De la Fuente, cuya confianza en el delantero es incondicional.

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Ferran celebra su gol ante Irak

Ferran celebra su gol ante Irak / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Está en forma y se vació durante el primer tiempo, en el que prácticamente todo el peligro de España pasaba por él. Firmó el único gol de la selección ante Irak tras acabar una jugada marca de la casa, aprovechando una dejada de Borja Iglesias con velocidad para plantarse ante la portería rival y definir cruzado ante Basil. Ferran Torres apunta a ser uno de los jugadores protagonistas en el Mundial y dejó el césped satisfecho y contento por su actuación, sensaciones compartidas desde la banda por Luis de la Fuente.

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