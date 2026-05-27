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SELECCIÓN

Bélgica - España: a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 masculino 2026 hoy gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española hoy contra Bélgica y en qué canal de TV ver el Europeo sub-17 masculino desde España

Así está el grupo de España en el Europeo sub17 masculino 2026

El once de España en su debut en el Europeo sub17

El once de España en su debut en el Europeo sub17 / RFEF

David Boti

David Boti

Barcelona

España se enfrenta a Bélgica este jueves 28 de mayo en el Rakvere Linnastaadion para disputar su segundo partido de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. Te contamos a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 por televisión en España.

'La Rojita', tres veces campeona de la competición continental (2007, 2008 y 2017), llega al encuentro líder del Grupo A tras golear a la anfitriona Estonia (1-4) en el debut empatada a puntos con Bélgica.

Los goles de Mikel Urrestarazu, Sergi Mayans, Enzo Alves y Ebrima Tunkara certificaron una primera jornada dominada de principio a fin por los de Sergio García.

Bélgica tampoco arrancó mal: los belgas ganaron 0-2 a Croacia en el otro partido del grupo y llegan al choque también con tres puntos.

Un triunfo español ante los belgas dejaría a 'La Rojita' prácticamente clasificada para las semifinales y con ventaja directa sobre el rival más peligroso del grupo.

Calendario y resultados de España en el Europeo Sub17 masculino

  • J1: Estonia vs España: 1-4
  • J2: Bélgica vs España — 28/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion
  • J3: España vs Croacia — 31/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion

¿A qué hora juega España contra Bélgica hoy en el Europeo sub-17 masculino?

El partido entre Bélgica y España, correspondiente al segundo encuentro de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este jueves 28 de mayo a las 13:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Estonia - España gratis por TV y online?

En España, el partido del Europeo sub-17 masculino entre España y Bélgica se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.

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