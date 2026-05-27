SELECCIÓN
Bélgica - España: a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 masculino 2026 hoy gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española hoy contra Bélgica y en qué canal de TV ver el Europeo sub-17 masculino desde España
Así está el grupo de España en el Europeo sub17 masculino 2026
España se enfrenta a Bélgica este jueves 28 de mayo en el Rakvere Linnastaadion para disputar su segundo partido de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino 2026. Te contamos a qué hora y dónde ver el Europeo sub-17 por televisión en España.
'La Rojita', tres veces campeona de la competición continental (2007, 2008 y 2017), llega al encuentro líder del Grupo A tras golear a la anfitriona Estonia (1-4) en el debut empatada a puntos con Bélgica.
Los goles de Mikel Urrestarazu, Sergi Mayans, Enzo Alves y Ebrima Tunkara certificaron una primera jornada dominada de principio a fin por los de Sergio García.
Bélgica tampoco arrancó mal: los belgas ganaron 0-2 a Croacia en el otro partido del grupo y llegan al choque también con tres puntos.
Un triunfo español ante los belgas dejaría a 'La Rojita' prácticamente clasificada para las semifinales y con ventaja directa sobre el rival más peligroso del grupo.
Calendario y resultados de España en el Europeo Sub17 masculino
- J1: Estonia vs España: 1-4
- J2: Bélgica vs España — 28/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion
- J3: España vs Croacia — 31/05, 13:30h — Rakvere Linnastaadion
¿A qué hora juega España contra Bélgica hoy en el Europeo sub-17 masculino?
El partido entre Bélgica y España, correspondiente al segundo encuentro de la fase de grupos del Europeo sub-17 masculino, se disputará este jueves 28 de mayo a las 13:30 horas (CEST).
¿Dónde ver el Estonia - España gratis por TV y online?
En España, el partido del Europeo sub-17 masculino entre España y Bélgica se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.
Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.
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