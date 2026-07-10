Bélgica enseña los dientes: "No salderemos solo a la defensiva"

El técnico de Bélgica, Rudi Garcia, y el ariete Romelu Lukaku fueron los encargados de comparecer ante los medios por parte de Bélgica. Ambos mostraron mucho respeto para España, pero también tienen confianza para acceder a las semifinales del Mundial del 2026.

El delantero arrancó afirmando que "somos un equipo con seguridad, pero tenemos que estar a la altura para ganar a España". Lukaku ha marcado 3 goles en este torneo y subrayó que "pienso primero en la selección, luego yo le sigo, me preparo para hacer lo mejor".

Rudi Garcia, por su parte, aclaró que "los partidos siempre son diferentes, son unos cuartos de final, conocemos a los futbolistas, uno por uno, tienen una fuerza colectiva, de alta calidad, son los primeros en torno a la posesión del balón, no se dejan amedrentar en algún momento. Vamos a resistir, no solo estaremos a la defensiva, si no, nos van a eliminar. Somos el segundo equipo con más goles en el torneo.

Sobre De Bruyne y su suplencia dijo que "prefiero no debatir sobre esta cuestión" y lamentó la baja de Amadou Onana, que se perderá lo que resta de torneo.

Lukaku coincidió con su entrenador en que "debemos hacer un juego perfecto, España utiliza el mismo estilo desde el 2008, pero estamos bien preparados y tenemos activos que les va a dificultar".

El delantero recalcó que "cuando se marcan los goles son los goles del colectivo, tenemos que seguir de la misma manera, con buena salud y afrontar el desafío".

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Garcia elogió a su 'killer' y que "asusta a los rivales con su presencia en el campo". El míster incidió en que se entregarán "con alma, vida y corazón" frente a España.