Bayer cierra un acuerdo con la RFEF: Supradyn acompañará a la selección

Supradyn, la gama de complementos vitamínicos de Bayer, ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para convertirse en el multivitamínico oficial de la selección española absoluta, tanto en categoría masculina como femenina.

La alianza, anunciada este 27 de marzo de 2026, tendrá recorrido hasta 2030, un horizonte especialmente simbólico para el fútbol español, ya que ese año se disputará el Mundial en España, Portugal y Marruecos.

Con este movimiento, la marca refuerza su presencia en el territorio del deporte, la energía y el bienestar, en un calendario que llega cargado de grandes citas internacionales. Entre ellas figura la Copa Mundial de 2026, prevista entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, así como el Mundial de Brasil 2027.

El acuerdo permitirá a Supradyn vincularse a algunos de los principales referentes actuales de la Selección y acompañar a los combinados absolutos en sus próximos retos deportivos.

El multivitamínimo oficial de la selección / IT COMUNICACIÓN

Desde Bayer enmarcan esta operación dentro de una estrategia de conexión con valores como la constancia, la preparación y la energía. Marielle López, directora general de Consumer Health en España y Portugal, asegura que esta colaboración les permite acercarse a lo que representa la Selección Española y trasladar ese mensaje a los consumidores.

En sus palabras, "queremos acompañar a los jugadores y jugadoras en sus retos deportivos, y también a todas las personas que cada día quieren rendir al máximo y mantener una vida activa llena de vitalidad".

Noticias relacionadas

Para la RFEF, la incorporación de Supradyn amplía el ecosistema de marcas que respaldan a las selecciones absolutas y suma un nuevo socio comercial ligado a un concepto muy concreto: el de la energía asociada al rendimiento. La operación encaja, además, en una estrategia de largo recorrido, ya que en las próximas semanas está previsto que se anuncien nuevas iniciativas y activaciones vinculadas a esta colaboración.