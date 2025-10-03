Barrios y Llorente rompen la maldición del Atlético

Sorpresa, emoción y alegría es lo que se ha vivido en el Atlético de Madrid con la última lista de Luis de la Fuente. Más de diez años después, cuatro jugadores rojiblancos están convocados con la Selección Española para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial del 2026.

Robin Le Normand y Álex Baena, internacionales habituales con España, no serán los únicos pupilos de Simeone que vestirán 'La Roja' la próxima semana. Las grandes sorpresas han sido Pablo Barrios y Marcos Llorente, que jugaron sus últimos minutos con el equipo nacional hace un año: "Era el momento de apostar por ellos", aseguró el técnico en rueda de prensa.

Con este número de jugadores, el Atlético es el segundo equipo con mayor representación en la selección superado únicamente por el FC Barcelona que cuenta con cinco jugadores (Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Ferrán Torres).

Marcado en el calendario

En 2006, con Luis Aragonés como entrenador, cuatro jugadores del Atlético viajaron con la selección para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2008. Fernando Torres, Mariano Pernía, Antonio López y Pablo Ibáñez fueron los elegidos para medirse a Liechtenstein e Irlanda del Norte.

Para volver a ver a cuatro jugadores rojiblancos en una convocatoria de la Selección Española tuvieron que pasar siete años. En 2013, Vicente del Bosque llamó a Juanfran Torres, David Villa, Koke Resurrección y Mario Suárez para los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2014 frente a Bielorrusia y Georgia, aunque finalmente el delantero no pudo estar presente debido a una lesión.

Koke, Diego Costa y Juanfran llegando a una concentración con la Selección Española / sport.es

Para la lista definitiva Del Bosque cambió algunas de sus piezas, pero el resultado acabó siendo el mismo: cuatro jugadores del Atlético de Madrid, Juanfran, Koke, Diego Costa y David Villa, viajarían a Brasil. Lo llamativo de esta convocatoria fue que, un mes más tarde de dar la lista, Costa y Villa dejaron el feudo rojiblanco para poner rumbo a Inglaterra (Chelsea) y a Nueva York (New York City) respectivamente.

Ahora, once años más tarde, los colchoneros vuelven a ver a cuatro de los suyos con la Selección Española para disputar los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026.