Barcelona se vuelca con la Roja

Después del exitoso paso por Villarreal, la Federación Española de Fútbol también ha logrado que la selección conecte con el público, en este caso de una gran ciudad, como es Barcelona. Esta España de Luis de la Fuente engancha con el aficionado al fútbol y los seguidores llenarán por el completo el RCDE Stadium de Cornellà para el amistoso frente a Egipto.

Las 14.000 entradas destinadas a los socios del Espanyol se agotaron en apenas dos horas y el resto también se acabaron pronto. Solo queda por vender un pequeño remitente que se guarda para las últimas horas del encuentro. El estadio presentará una entrada de gala para ver a dos equipos mundialistas y, en especial, a una selección que encandila con su fútbol. Ya se vio frente a Serbia que para esta España no hay amistoso que valga para mostrar su gran fútbol.

Pedri, en el último partido disputado en La Cerámica de Villarreal / Andreu Esteban / EFE

Luis de la Fuente protegerá a los jugadores y no los cargará de minutos. Los ocho cambios permitidos permiten dar descanso a los jugadores ya sea de entrada o en el transcurso del partido. Del mismo modo, la amplia rotación permitirá que el público disfrute de las figuras de España ya sea por más o menos tiempo.

Lamine o Pedri

Los hinchas que acudan a Cornellà seguro que tendrán la ocasión de ver algunos minutos a Lamine Yamal o Pedri, los dos principales líderes de la selección, con permiso en los últimos encuentros de un Mikel Oyarzabal muy entonado.

España ha jugado en 20 ocasiones en Barcelona con un balance de 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Los tres pinchazos fueron ante Alemania (1-2) en 1936, contra Inglaterra (0-2) en 1980 y ante Polonia (1-2) también en 1980.

La última visita de España fue hace tres años, igualmente en un RCDE Stadium lleno, y el combinado español se impuso por 2-1 con goles de Dani Olmo y Ferran Torres. Precisamente ambos pueden ser titular en este partido contra los ‘faraones’. La única baja es la de Martín Zubimendi, con molestias en la rodilla. Ello obligará a De la Fuente a reconvertir a un medio centro.

Lamine Yamal es una de las atracciones del partido frente a Egipto / Rodrigo Jimenez / EFE

Parece difícil que Rodri, quien está cogiendo el tono tras su lesión, repita en dos partidos de titular en tan poco tiempo, y Pedri podría llevar la manija como pivote después de haber disputado únicamente 45 minutos en el duelo de Villlarreal. El de Tegueste estaría acompañado por Carlos Soler, de la Real Sociedad, y probablemente por Dani Olmo, que en esta ocasión sería el titular en el sitio de Fermín. Ambos, como ocurre en el FC Barcelona, se disputan el puesto de media punta.

El Mundial, asegurado

Por otro lado, el ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares, declaró en RAC 1 que La Moncloa no se plantea renunciar a la Copa del Mundo de Estados Unidos por el conflicto en Oriente Medio. Albares afirmó que “ni Irán lo hará”, cuando es una de las selecciones clasificados para la gran cita.

España ya tiene su planning cerrado y, tras esta ventana, jugará ya con la lista definitiva frente a Irak en La Coruña y Perú en Puebla (México).