Barcelona pide la final del Mundial 2030

Jaume Collboni dejó clara la ambición de Barcelona de ser protagonista en el Mundial de España de dentro de cuatro años. El alcalde de la ciudad aseguró, durante su intervención en la gala de 'Mundo Deportivo', que Barcelona quiere optar a la final del Mundial de fútbol de 2030 y que esa voluntad ya ha sido trasladada a la Real Federación Española de Fútbol, aunque siendo consciente de que la decisión final corresponde a la FIFA.

"La respuesta es sí. Barcelona siempre ha tenido una gran ambición de ser sede de grandes acontecimientos deportivos", arrancó Collboni, poniendo en valor la tradición de la ciudad en este tipo de grandes eventos. El alcalde recordó que en los próximos meses Barcelona volverá a situarse en el foco internacional con el Grand Départ del Tour de Francia, y que recientemente ya acogió la Copa América, ejemplos que, a su juicio, refuerzan la candidatura de la capital catalana.

Collboni explicó que ya ha dado el primer paso institucional. "Hace unos días le expresé al presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Louzán, que a la ciudad de Barcelona le haría mucha ilusión y que estaremos preparados para poder acoger la final del Mundial de Fútbol de 2030", afirmó. Y no dejó lugar a dudas cuando se le preguntó por el escenario: "La final del Mundial 2030, en Barcelona, en el Camp Nou".

El alcalde defendió que el estadio azulgrana estará a la altura del reto una vez terminada la reforma que en estos momentos está llevando a cabo el club junto a Limak. "Tendremos un campo absolutamente competitivo, como ha dicho la propia FIFA, para acoger esta final", señaló, en referencia al nuevo Camp Nou, llamado a convertirse en el mejor estadio y nueva referencia a nivel mundial.

Eso sí, Collboni quiso mostrarse realista y prudente. "Evidentemente, no depende del Ayuntamiento. Esto lo tiene que decidir la FIFA", admitió, aunque insistió que la ciudad ya ha trasladado su mensaje. "Yo ya he expresado nuestra ilusión por ser sede", concluyó, subrayando que Barcelona quiere estar en la carrera por albergar el partido más importante del Mundial 2030.