El Barça, una 'Fuente' de futbolistas para la Selección

Con todo el lío entre RFEF y Barça por la pubalgia de Lamine Yamal, ya en Barcelona tras ser desconvocado por la 'Roja', Luis de la Fuente no podrá contar con uno de sus futbolistas indispensables desde que aterrizó en el cargo en diciembre de 2022. En casi tres años como seleccionador, el riojano ha anunciado 15 listas de convocados, en las que han estado presentes hasta doce jugadores del conjunto azulgrana.

Desde que Luis de la Fuente ocupó el puesto ha convocado a prácticamente una centena de futbolistas, pero el club más representado en sus listas ha sido el FC Barcelona, con doce jugadores citados por el riojano. Lamine Yamal, con 13 presencias, comanda la lista, en la que completan el podio Pedri y Ferran Torres, ambos con nueve presencias en la 'Roja'. Les siguen Gavi y Dani Olmo, con siete; Cubarsí, con seis; Balde y Fermín, con tres; Iñigo Martínez y Casadó, con dos; y cierran la clasificación Jordi Alba, que se retira antes de terminar el año, y Ansu Fati, con una.

Los otros dos clubes más representados en el periodo de De la Fuente en la Selección son el Real Madrid, con nueve jugadores, y el Athletic Club, con siete. El seleccionador ha contado con Joselu, Ceballos, Carvajal, Nacho, Kepa, Fran García, Asensio, Raúl Asencio y Huijsen por parte de los blancos, mientras que ha llamado a Nico Williams, Iñigo Martínez, Unai Simón, Sancet, Vivian, Paredes y Laporte del conjunto bilbaíno.

El pleno de Raya y Zubimendi

En las 15 listas de convocados que suma Luis de la Fuente como seleccionador han estado presentes en todas ellas David Raya y Martín Zubimendi. Los dos futbolistas del Arsenal llevan acudiendo a la llamada de la Selección desde marzo de 2023, cuando el riojano dio su primera lista. El resto se han perdido una convocatoria como mínimo, ya sea por problemas físicos o porque el técnico ya no cuenta con ellos. Con 14 presencias están empatados Mikel Merino y Fabián Ruíz, dos futbolistas que luchan por acompañar a Zubimendi y Pedri en el centro del campo, aunque el centrocampista del PSG se cayó de la lista en septiembre tras ser convocado.

En el tercer escalón se encuentra el trío ofensivo de España, formado por Nico Williams, Oyarzabal y Lamine Yamal, todos ellos con 13 convocatorias. Sin embargo, el extremo del Athletic se ha perdido tres después de ser llamado por el seleccionador, mientras que el futbolista de Rocafonda se ha caído de cuatro convocatorias en las que estaba presente, la última, ya conocida por todos, en esta ventana de selecciones en noviembre.