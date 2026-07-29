El baño de masas sin fin de Luis de la Fuente: "La responsabilidad que tenemos ahora es enorme"

Luis de la Fuente (Haro, 1961) es la cara más visible de la segunda estrella de la selección española. El líder en el banquillo del equipo que ganó el Mundial de EEUU ha pasado en apenas unos años de ser un técnico que buscaba una oferta de trabajo en el periódico a darse un baño de masas en todos los lugares a los que va. Desde el éxito que provocó el gol de Ferran Torres ha tenido una agenda intensa que se prolongará hasta que la preparación de la ventana internacional de septiembre y octubre termine concentre su atención.

La camiseta de las dos estrellas, el 4 de agosto

De la Fuente visitó este miércoles el Distrito Telefónica, compañía que este año volvió a ser uno de los principales socios de la Real Federación Española de Fútbol, con la que firmó un acuerdo estratégico para ser patrocinador de las Selecciones Españolas de Fútbol hasta diciembre de 2030. El vínculo incluye el Mundial del que será coanfitrión España, quien defenderá la segunda estrella.

Marc Murtra (izda.) y Luis de la Fuente (drcha.) en el museo corporativo de Telefónica. / TELEFÓNICA

El acto estaba pensado para los empleados de la compañía y sus familiares. Desbordó cualquier previsión, con 600 aficionados que compartieron la alegría del reciente triunfo de la selección. Antes de darse un baño de masas, De la Fuente mantuvo un encuentro con Marc Murtra, presidente de Telefónica, así como con otros directivos. Además, dejó una camiseta oficial de la Selección Española, de juego, para formar parte del museo corporativo de Telefónica.

Como curiosidad, la elástica tenía una sola estrella, al pertenencer a la aventura que terminó con la conquista del Mundial. La oficial que refleja los dos mundiales no estará a la venta oficialmente hasta el 4 de agosto por motivos de producción y diseño de Adidas, socio técnico de la selección. De la Fuente también participó en el podcast corporativo que la compañía tiene para sus trabajadores. En este programa desveló algunos secretos como el crucifijo que él, una persona muy creyente, lleva siempre consigo.

Un ejemplo para los más jóvenes

Después de la entrega de la camiseta, De la Fuente salió al exterior del Distrito Telefónica, donde le esperaron los centenares de aficionados que corearon el "campeones del mundo" que no ha dejado de resonar desde el 19 de julio. El entrenador riojano quiso tener unas palabras que sirvieron para entender la importancia del Mundial logrado y, sobre todo, lo que le espera a la selección a partir de ahora.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, y Luis de la Fuente, seleccionador español, con los empleados de la compañía. / TELEFÓNICA

"Siento de verdad emoción de ver mucha gente joven, con una mirada impresionante, brillo en los ojos, y gente menos joven también disfrutando de su Selección, de orgullo de país. Esto es una grandísima responsabilidad", dijo el técnico del equipo español, quien será candidato a todos los galardones individuales que se entreguen de ahora en adelante, aunque él prefiere quedarse con el reconocimiento colectivo.

"Intentaremos seguir caminando y haciendo las cosas exactamente igual de bien, pero siempre con una base sólida de valores y de principios que sirvan de ejemplo para las generaciones más jóvenes y que valga de cara al futuro", concluyó un De la Fuente que, además de sus intervenciones en medios, ha configurado una agenda propia y pegada a la realidad.

Volcado con las víctimas de los incendios

De la Fuente visitó el pasado domingo en el polideportivo de La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), a las cerca de 300 personas que tuvieron que abandonar sus casas por los trágicos incendios que afectaron a la Sierra Oeste madrileña y el Ávila. El seleccionador definió esta acción como "una obligación y un orgullo". El profesional del fútbol, la cosa más importante de las cosas menos importantes, dijo que pretendía "alegrar aunque sea unas horas, a la gente que lo está pasando tan mal".

De la Fuente, con los afectados por los incendios en la sierra madrileña. / RFEF

La RFEF habilitó su residencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para acoger a las familias más vulnerables desalojadas por esta catástrofe natural. Un lugar al que llegó De la Fuente en 2013 para hacerse cargo de la selección sub-19, después de meses en el paro. De aquella camada salieron jugadores que después se convertirían en campeones de Europa y del Mundo a las órdenes de un técnico con carta blanca para seguir hasta que él quiera en selección, aunque solo tenga contrato, por el momento, hasta 2028.