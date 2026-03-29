Baja de última hora para la selección española: Zubimendi, desconvocado

La selección española ha sufrido un contratiempo de última hora en este parón internacional descafeinado por la suspensión de la FInalissima ante Argentina.

Martín Zubimendi ha causado baja en la concentración por unas molestias en su rodilla derecha, una situación que ha llevado al cuerpo técnico a tomar la decisión de desconvocarlo para evitar cualquier riesgo físico.

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que la prioridad es preservar la salud del futbolista, especialmente en un tramo de la temporada exigente. Además, los servicios médicos del Arsenal han sido informados en todo momento de la evolución del jugador y del protocolo seguido durante la concentración.

De esta manera, Zubimendi se perderá el segundo amistoso de España en este parón internacional, que se disputará este martes 31 de marzo (21:00 horas) en el RCDE Stadium frente a Egipto. Un partido que servirá como última prueba de preparación antes del Mundial.

Su rol con el regreso de Rodri

El centrocampista donostiarra había tenido una participación secundaria en el primer encuentro del parón, disputado el pasado viernes en La Cerámica ante Serbia. Partiendo desde el banquillo, ingresó en el minuto 78 para relevar a Rodri y aportar frescura en los compases finales del choque.

Pese a este papel puntual, Zubimendi venía siendo una de las piezas importantes en los planes de Luis de la Fuente durante los últimos meses. Su continuidad como titular en el pivote se había visto reforzada por la ausencia de Rodri, a quien sustituyó con regularidad mientras el mediocentro del Manchester City se recuperaba de su lesión.

Precisamente, en los primeros días de esta concentración, el propio Zubimendi abordó la competencia con el capitán del conjunto inglés, dejando abierta la puerta a compartir once: "¿Compatibles? Imagino que sí. Es cierto que en la selección no se suele jugar con dos pivotes puros, pero jugar con Rodri al lado sería muy fácil".

El internacional español también reconoció que el foco empieza a situarse en el gran objetivo del próximo verano, el Mundial: "En esta concentración se ha hablado más y ya se mira de reojo al Mundial. Es inevitable que en las charlas se hable de ello porque está muy cerca".