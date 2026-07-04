Otro baile sin oposición de una España sub-19 arrolladora

14 goles a favor y ningún gol en contra. La primera fase de la selección española sub-19 en País de Gales es inmejorable. Golear 7-0 a a la selección anfitriona o 3-0 a Dinamarca podía ser previsible pero seguir en esta misma línea (4-0) ante Alemania era inesperado.

España-Alemania s19 España 4 0 Alemania Alineaciones España Javi Navarro, Buba (Fortea min.79), Anxo, Cuenca, Salinas (Mario min.62), Dilan, Thiago (Morante min.65), Quim Junyent (Espart min.46); Josellilllo, Sergio Esteban y Ousmane (Yáñez min.62) Alemania Kamga, Koscierski, Erlein, Stapelman, Wallentowitz, Engelns, Poller, Boris (Nink min.55), Licina, Etcibasi y Fields

Las selecciones de España y Alemania ya habían sellado su pase a las semifinales ganando sus dos primeros partidos pero se jugaban la primera plaza del grupo. Ambos conjuntos reservaron muchos titulares pero si bien Alemania lo notó y mucho en la selección de Paco Gallardo el rendimiento siguió siendo óptimo.

España tenía suficiente con un empate para asegurarse la primera plaza del grupo pero su ambición le permitió bailar a un rival más que discreto. La Alemania de Christian Worns no pudo plantarle cara a España en ningún momento.

La resistencia germánica duró 20 minutos hasta que Sergio Esteban abrió la lata tras una magnífica asistencia de Jorge Salinas.

El delantero del Atlético de Madrid se reivindicó con un segundo tanto que nació con una genialidad de Quim Junyent. El ya centrocampista del Almería, formado en La Masia, se inventó un pase espectacular para encarrilar el triunfo.

Sergio Esteban marcó dos goles ante Alemania / RFEF

La segunda parte continuó con el mismo guión con una selección española con ganas de gustarse y una Alemania muy superada en todas las facetas del juego. Ousmane Diallo marcó el mejor gol del partido con un arranque pletórico y disparo imparable.

El cuarto y definitivo tanto nació de la zurda de Yáñez y lo culminó con gran calidad otro jugador con una izquierda de oro.

El bético Morante selló una goleada implacable de España.

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El equipo de Paco Gallardo conocerá mañana su rival en las semifinales. Ucrania, Croacia o Italia se enfrentarán a la sub-19 española el miércoles a las 17:30h. Esta rojita va camino de un nuevo triunfo si no cambian mucho las cosas.