Aymeric Laporte, sobre su origen francés o español: “Con 11 años me fui de casa, con 15 cambié de lado, o sea, me fui a otro país y me he criado solo”

Hoy, en una semifinal que paraliza al planeta fútbol, Francia y España se enfrentan en un partido que trasciende lo deportivo. Para Aymeric Laporte, el central que cambió su destino futbolístico al vestir la camiseta roja, el encuentro adquiere un significado especial: juega contra el país donde nació, se formó y dio sus primeros pasos, pero lo hace defendiendo el escudo que eligió como propio.

La cita llega en un momento en el que Laporte representa mucho más que solidez defensiva. Su trayectoria, su madurez y su rol silencioso dentro del vestuario convierten este Francia-España en un capítulo íntimo, casi biográfico, dentro de su carrera.

Aymeric Laporte, nacido en Agen (Francia) y hoy pieza clave de la selección española, llega al Francia-España con una serenidad que contrasta con la tensión del entorno.

El defensa reconoce que nunca buscó ser jefe, pero admite que su experiencia y carácter le han convertido en una referencia silenciosa dentro del vestuario. Su personalidad, marcada por una infancia de independencia: "con 11 años me fui de casa, con 15 me vine a España", ha moldeado un jugador desconfiado, reservado y acostumbrado a resolver solo sus propios desafíos.

Aymeric Laporte de pequeño / Archivo

Laporte explica que, pese al apoyo familiar, creció "aislado", obligado a madurar antes de tiempo.

Una visión clásica del fútbol en tiempos de márketing

El central se define como un futbolista "clásico y moderno", pero reconoce que en lo personal pertenece a otra época. Rehuye las redes sociales y el márketing, que considera un ruido que distorsiona la percepción del talento real.

Laporte se ha consolidado en el centro de la defensa española / Archivo

Laporte lamenta que se endiose a jóvenes con apenas veinte partidos y advierte del riesgo de una presión prematura: el fútbol, dice, "puede ir muy rápido para un lado y para el otro". Él prefiere centrarse en su oficio, sin exhibiciones externas.

Libertad táctica y confianza en De la Fuente

El defensa destaca la gestión de Luis de la Fuente, un entrenador que "permite que el talento aflore" y que entiende las variantes naturales del juego.

Laporte y De la Fuente / Archivo

Laporte valora esa libertad, especialmente para los jugadores creativos, aunque admite que los centrales viven menos condicionados por ese tipo de decisiones.

Cinco años como español

Laporte afirma que su nacionalización ha sido "lo mejor" que podía hacer para sí mismo.

Considera injusta la polémica que rodeó su caso, recordando que coincidió con más de veinte jugadores franceses que cambiaron de selección sin generar debate. Para él, la globalización del fútbol es un fenómeno natural y recuerda que "hay vida fuera del fútbol", criticando la hostilidad que a veces rodea las decisiones profesionales de los jugadores.

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Aunque su familia siempre apoyó a Francia, Laporte asegura que hoy no siente nada especial ante la semifinal. Ha dejado atrás cualquier conflicto identitario: "Es un partido de fútbol y ya está, a ganarlo".