El aviso de Maldini a Lewandowski: "Va a tener bastante complicado retirarse jugando una Copa del Mundo"

Polonia se la juega. Y más concretamente, Robert Lewandowski, que no tiene asegurada su continuidad en la selección nórdica. En caso de ganar esta noche ante Suecia, lograría el billete para el Mundial, pero en caso de quedar eliminada, estaríamos ante la posible despedida del delantero polaco de la absoluta.

La prioridad de Robert es estar en la Copa del Mundo. Es un sueño para el delantero azulgrana, que quiere ver a su país estar en su decena experiencia mundialista. La semana pasada se cargaron a Albania por 2-1, tras lograr la remontada con un gol del propio '9'. Pero esta cita, ante Suecia, parece 'a priori' más complicada, tras el 1-3 ante Ucrania con un Viktor Gyökeres intratable.

El último baile

En caso de quedar fuera, Lewandowski se retiraria de la selección, al tener ya 37 años. Para Maldini, "lo va a tener bastante complicado Lewandowski para retirarse jugando una copa del mundo más", lo que añade una enorme presión al combinado polaco.

Además, considera que "Suecia es superior a Polonia", aunque ambos conjuntos disponen de jugadores diferenciales que podrían igualar la balanza.

A todo esto se suma el factor emocional dentro del vestuario polaco. Los jugadores son conscientes de que podrían estar disputando uno de los últimos grandes partidos de su capitán, lo que puede traducirse en una motivación extra, pero también en una presión añadida.

La Polonia de Lewandowski, una de las protagonistas de la repesca para el Mundial 2026 hoy martes 31 de marzo / EFE

El equipo necesitará mantener la calma y ejecutar un plan de partido muy sólido si quiere superar a una Suecia que llega con confianza.

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Por su parte, el conjunto sueco ha demostrado ser un bloque muy competitivo, con capacidad para dominar tanto en defensa como en ataque. Su intensidad física y su disciplina táctica podrían poner en aprietos a Polonia, especialmente si logran neutralizar a Lewandowski y cortar las líneas de pase hacia el delantero. Polonia afronta una noche decisiva no solo en términos deportivos, sino también generacionales. .