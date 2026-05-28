Sale a la luz el avión personalizado que llevará a la selección española al Mundial

Iberia ha anunciado oficialmente que será la encargada de trasladar a la selección española de fútbol al próximo Mundial, que arrancará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Para celebrar esta ocasión, la compañía ha personalizado un Airbus A350 con un diseño inédito integrado en su librea tradicional.

Un A350 con mensaje: "Despega un equipo. Vuela un país"

La aeronave elegida lucirá un lema de apoyo destinado a inspirar tanto a los jugadores como a la afición. Este Airbus A350 operará el vuelo chárter exclusivo del equipo, programado para el 5 de junio desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con destino directo a Nashville, donde la selección iniciará su fase de aclimatación.

Esta iniciativa se suma a otras acciones recientes de la aerolínea. En noviembre, los pasajeros del vuelo regular IB307 entre Madrid y Ciudad de México recibieron como obsequio la nueva camiseta oficial que lucirá la selección en el torneo, un gesto que generó gran expectación entre aficionados y medios.

Una apuesta estratégica por el deporte y la cultura

El apoyo de Iberia al combinado nacional forma parte del programa Talento a Bordo, una estrategia corporativa que impulsa el talento español en ámbitos como el deporte, el arte, la moda, la gastronomía y la cultura. El patrocinio de la selección es uno de los pilares de esta iniciativa.

La elección del Airbus A350 responde a criterios de eficiencia y sostenibilidad. Este modelo destaca por su bajo consumo y reducción de emisiones, además de ofrecer un alto nivel de confort para los jugadores, que podrán afrontar el viaje transatlántico en las mejores condiciones físicas.

Una alianza que refuerza la proyección internacional de España

La colaboración entre Iberia y la selección subraya la importancia del respaldo empresarial en un evento de alcance global.

Con un Mundial celebrado en tres países norteamericanos, el soporte logístico resulta clave para garantizar que los colores nacionales crucen el Atlántico con todas las garantías y con las ilusiones de millones de seguidores a bordo.