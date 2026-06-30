Con Austria en la cabeza y volando hacia las estrellas

Destino Los Ángeles con ganas de , España quiere seguir rodando su propia película en Norteamérica advertido por las sorpresas que están sucediéndose en la Copa del Mundo.

La cinta que dirige Luis De la Fuente es de suspense pero en la expedición española se quiere evitar un final de terror y el objetivo es provocar una sonrisa. Los Ángeles es la meca del cine pero este jueves será el escenario de la primera eliminatoria de la selección española.

La Austria de Ralf Rangnick no es un rival con un cartel estelar pero España no quiere seguir el camino de Alemania y Países Bajos. Estos dos combinados, con una pléyade de estrellas en sus filas, ya están de vuelta a casa.

El buen ambiente reina en la selección española / RFEF

La selección española cerró su ciclo en Chattanooga con una sesión de entrenamiento cerrado a los medios en el campo base Baylor School y una rueda de prensa para atender a los medios de comunicación.

A partir de aquí a las seis de la tarde (2 de la mañana en España) vuelo directo para llegar a la ciudad de las estrellas. En Los Ángeles, los discípulos de Luis de la Fuente cenarán y dormirán para ultimar el miércoles la última jornada de preparación de la eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial.

Tocará adecuarse al cambio horario ya que en California hay tres horas más de diferencia respecto a España y la distancia total es de nueve horas. El miércoles La Roja se entrenará a las 11 de la mañana.

Dani Olmo pide paso en la selección / RFEF

El seleccionador valorará el estado de sus futbolistas una hora después de la zona mixta en la que loa prensa podrá dialogar con alguno de los internacionales. La rueda de prensa está prevista para las dos y media en el Estadio de los Ángeles.

España buscará el pase a octavos el jueves a las 12 del mediodía (nueve de la noche en España) en el SoFi Stadium de Inglewood. Esta instalación de 70 mil espectadores en la Copa del Mundo tiene la denominación oficial de Estadio de Los Ángeles. En este campo, en el que suelen jugar los equipos de la NFL Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers, la selección española buscará dar un paso adelante para sumar su segunda estrella.

Oyarzábal es el referente ofensivo de España / RFEF

En territorio Hollywood se espera que Lamine, Olmo, Pedri y compañía se disfracen de Bradd Pitt o Denzel Washington. El guion ante Austria hay que culminarlo con una actuación memorable. Portugal o Croacia esperarían en octavos pero el ejemplo de Países Bajos o Alemania sirve para tocar con los pies en el suelo.

Noticias relacionadas

Volar a Los Ángeles le ha de servir a España para soñar a lo grande sin perder la humildad y seguir escribienmdo un guion de una película lo más larga posible.