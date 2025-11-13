Atacan a Rubiales en la presentación de su libro al grito de "¡sinvergüenza!"

Luis Rubiales ha sido atacado por un espontáneo durante la presentación de su libro 'Matar a Rubiales' en el êspacio Eventize (Madrid). Al expresidente de la RFEF le han tirado tres huevos durante el acto al grito de "sinvergüenza" y han tenido que intervenir las autoridades. Al autor del incidente lo han reducido y se lo han llevado al instante antes de ser detenido.

La primera reacción de Rubiales ha sido irse a por el agresor ya que, según ha asegurado, temía que llevara un arma y había una mujer embarazada entre el público. Finalmente, el altercado no ha ido a más y Rubiales ha podido seguir con la presentación no sin antes referirse a lo ocurrido. "Esto está preparado. Este señor que me atacó no se atrevería a acercarse por la calle. Mis hijas están ahí. Tenemos un lema: Los rubiales somos fuertes. Se trata de reponerse. Ellas aparecen mucho en mi libro. A mí, estos cobardes no me importan lo más mínimo. Se demuestra con estas acciones quiénes son los intolerantes. Es una minucia. Es un radical, una persona violenta. Habéis visto que he contestado en mis redes hace un rato a Irene Montero. Yo me equivoqué gravemente una vez. Parece que lo he hecho 200.000 veces", aseguró.

"Jenni ha mentido"

Rubiales también volvió a explicar su versión de todo el proceso que vivió tras lo ocurrido con Jennifer Hermoso que acabó con su destitución. "El libro se ha aupado a las primeras posiciones de venta. Estoy imputado por un delito de corrupción por una noticia falsa de El Confidencial. El tema del beso está tratado en el libro. Quiero explicarme y expresarme", empezó diciendo.

"Había dos caminos: 'O me entrego o voy hasta el final'. Es algo político. Les prometí que no iba a dimitir y cuando lo hice, fue para salvar a mis compañeros. Alguien del Gobierno me mandó un mensaje para amenazarme. Si no dimites antes de las nueve de la mañana de lunes, tu equipo está fuera. Vamos a hablar con FIFA".

El expresidente de la RFEF apuntó a la izquierda de este país como autores de una campaña contra su figura que considera una persecución. "En el libro hay varias líneas de presión. Las jugadoras nos presionaron. Nos quedamos atónitos. Creo que la extrema izquierda de este país ha centrado en un discurso hueco. Se desangran en votos y se aferran a una cuestión. Las personas corrientes abren los ojos. Quieren sacar de la política española esta gente con votos. En determinado medios, engrasados por LaLiga, fue una tormenta perfecta. El presidente del Gobierno tenía que pactar con los que juró que nunca pactaría y dio una amnistía que dijo que nunca daría. Fue una cortina de humo".

Rubiales también ha reiterado que considera que Jenni Hermoso no dijo la verdad. "Ya he pedido perdón. Hay alguien que quiere que yo pida perdón a Jenni Hermoso, que ha mentido. Ya lo he explicado de todas las maneras: ocurrió lo que ocurrió. Ahí no voy a dar nombres. Hay trabajadores de la casa, hay muchos más vídeos que yo intenté… y no se dieron. Me hicieron de todo. Habéis visto lo light. He pedido un perdón profundo en cuanto a mi comportamiento. Había una tensión que iba a estallar por algo. Cuando uno tiene un boicot de 18 futbolistas —las 15 y otras tres...".

Además también ha tenido algunas palabras para Tebas, al que ha acusado de ser uno de los instigadores. "He estado siempre fuerte. Espiritualmente, me he sentido bien. Si uno está tranquilo, eso es lo importante. Esto lo empezó Javier Tebas... Asociaciones creadas ad hoc y titulares, medios amigos que recibían dinero de LaLiga en concepto de publicidad… Nos generaban no sé cuántas denuncias, 150 o 200 denuncias; de ellas, el 50% penales. Amenazas, y conmigo alguna vez el objetivo de la diana era yo".