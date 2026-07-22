El artista TV Boy, autor del mural de Ferran Torres vandalizado en Barcelona: "Quería reivindicar en el barrio la resiliencia de Ferran, como ocurrió con el gol de Iniesta"

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial contra Argentina tiene un significado que va mucho más allá de un momento decisivo. Su tanto es el resultado de una historia de superación personal, resiliencia y confianza en uno mismo. El extremo del FC Barcelona, tras una asistencia de Nico Williams, dio a España su segunda estrella, un momento que quedará para el recuerdo de toda una generación.

El artista urbano TvBoy, conocido por plasmar momentos icónicos del fútbol en las calles y por su colaboración con la Fundación Barça, pintando murales y participando en visitas a hospitales infantiles, quiso inmortalizar ese instante en una pared de Barcelona. Sin embargo, este miércoles la obra fue vandalizada con pintura blanca.

"El fútbol no se debe mezclar con política"

El mural se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia, en la calle Escorial, muy cerca de la plaza de Joanic. En él aparecía el jugador del Barça con la camiseta de la selección española besando la Copa del Mundo.

La obra amaneció con inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas. Pese a ello, el autor seguirá pintando. No perderá su esencia. "Representaba la victoria de España", explica Salvatore Benintende (TvBoy), en declaraciones exclusivas para SPORT.

"Todo el mundo ha visto la forma de jugar del equipo. Era un homenaje a Ferran. Había muchos memes sobre él. Nadie creía en él, pero hay que creer en uno mismo. Tienes que enseñar tu valía. Que el gol de la victoria fuera suyo es importante. Hay que ser resiliente", explica sobre las razones que le llevaron a realizar el mural.

TV Boy pintando el mural en Can Ruti / Gorka Urresola

TvBoy acudió este martes al barrio de Gràcia para pintar la obra. Asegura que, mientras trabajaba, recibió un gran cariño por parte de los vecinos, independientemente de su procedencia. "Mientras lo pintaba recibí mucho cariño. En redes sociales hay mucho 'hate', pero muchos niños se paraban a ver la técnica y me reconocían. Una niña decía: 'Es Ferran, mamá, es Ferran'".

El artista reconoce que era consciente de que podían surgir problemas. "Sabía que podía haberlos, al ser Gràcia un barrio independentista, pero pensé: 'Es una obra tan bonita que la iba a hacer'". Aun así, asume que el arte urbano tiene un componente efímero. "La calle es muy efímera y nunca sabes cuánto va a durar una obra. Este mural, en concreto, tenía permiso para pintarlo, cedido por el propietario. Antes había pintado a Alexia, a Messi y a Maradona cuando murió."

El entorno de Ferran Torres ya ha contactado con él

No es la primera vez que una de sus obras es alterada. "Me quitaron el beso de Messi y Cristiano. Esa obra es la clave de mi mensaje: el fútbol tiene que ser amor, no división entre los hinchas ni violencia. Hay que saber perder. Fueron deportivos, aceptaron ser segundos y nadie me ha dicho nada. Es una cuestión de respeto hacia el otro." También vandalizaron uno de antes de la final, con Lamine y Messi.

La repercusión del mural ha sido enorme. De hecho, según ha podido confirmar SPORT, el entorno de Ferran Torres ya se ha puesto en contacto con el artista para estudiar la posibilidad de realizar una nueva versión en la localidad valenciana de Foios, pueblo natal del futbolista.

El mural de Ferran Torres del artista urbano Tvboy, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, tras la conquista del Mundial 2026 por España con un gol del delantero del Barça / Europa Press

"Ahora nos ha contactado el equipo de Ferran. Hacer un mural en Valencia sería algo especial. No sé si tendré disponibilidad", explica.

Murales de las estrellas

TvBoy lleva más de dos décadas inmortalizando a grandes figuras del deporte y la cultura. "Empecé en 1996, con 16 años, pero profesionalmente desde 2004. Me mudé en 2005. Vivía en Milán", explica en SPORT.

Entre sus trabajos más conocidos figuran retratos de Maradona, Messi, Alexia Putellas o Lamine Yamal. Sobre este último recuerda una anécdota: "De Lamine hice un mural y luego otro artista fue allí y le pintó los siete enanitos por encima. Eso es bonito, no es vandalizar; interactúas con la obra. Cuando la dejas en la calle, ya no es tuya y puede pasar cualquier cosa."

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Precisamente, explica que en esta ocasión prefirió centrar el homenaje en Ferran Torres. "Lamine no fue el protagonista de la final, aunque es un gran jugador, al igual que Nico Williams. Además del gol anulado, hay mucho 'hype' alrededor de Lamine, pero me gustaba reivindicar el valor de Ferran, un poco como ocurrió con el gol de Iniesta", concluye.