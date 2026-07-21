Argentina quiere la revancha: desea jugar la Finalíssima contra España en noviembre

La selección argentina continúa dolida por la derrota contra España en el partido por el título del Mundial 2026, en el que ni siquiera disparó a puerta en 120 minutos. La 'Albiceleste', ahora sí, quiere disputar la Finalíssima ante la 'Roja' para tratar de lograr la revancha y, a su vez, desviar la atención de la final perdida en Nueva Jersey.

La Finalíssima entre ambas selecciones podría disputarse en noviembre de 2026 en el Lusail Stadium de Catar, según 'ESPN' Argentina. Sin embargo, fuentes consultadas por SPORT han confirmado que la Federación Española no tiene constancia de que el encuentro se vaya a celebrar próximamente y, si se disputa, la AFA debe llegar antes a un acuerdo con la UEFA.

España logró ante Argentina su segunda 'estrella' / EFE

La selección española cuenta con seis compromisos antes de acabar el año, todos ellos de la fase de grupos de la Nations League 2027, en la que el combinado de Luis de la Fuente ha quedado encuadrado con Inglaterra, Croacia y República Checa. En noviembre, cuando Argentina quiere la revancha, España juega dos encuentros, contra la República Checa como visitante el día 12 y ante Inglaterra como local el 15, por lo que la UEFA debería aplazar esos duelos para que se pudiera llevar a cabo el partido en Catar.

La Finalíssima, que debía disputarse el pasado 27 de marzo, se suspendió debido a la delicada situación geopolítica en el país emiratí. Una vez conocida la cancelación de Catar como sede, la organización propuso trasladar el partido al Santiago Bernabéu, solicitud que recibió un no rotundo por parte de la AFA. Asimismo, se planteó celebrar el título a doble partido, con la ida en Madrid antes del Mundial y la vuelta en Buenos Aires, en 2028. De nuevo, el organismo del fútbol argentino respondió con una negativa.

No obstante, la postura de Argentina ha cambiado totalmente tras perder la final del Mundial contra España. La AFA ahora sí quiere disputar la Finalíssima para buscar la revancha y desviar la atención de la derrota mundialista, mientras que España aguarda pacientemente, pues no depende de ellos. La Federación no rechaza jugar el partido, pero antes se debe producir un movimiento por parte de la UEFA.