Argentina ya tiene rival para el día de la cancelada 'Finalissima'

Tras la polémica generada por la cancelación de la 'Finalissima', dejando en el camino una disputa y tensiones entre la UEFA, la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), esta última ha confirmado a través de sus redes sociales que el equipo que dirige Lionel Scaloni ya tiene rival para la fecha que estaba previsto el choque ante España.

España y Argentina ya no disputarán la Finalissima / Conmebol

El equipo campeón de América y del mundo, que propuso medirse a los de Luis de la Fuente el 31 de marzo en el duelo que finalmente fue cancelado, será ahora rival de Guatemala en un choque amistoso que disputarán en condición de locales.

"Nos vemos en Argentina", se titula el comunicado emitido por la entidad sudamericana en su página oficial. "Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio", añade el conjunto 'Albiceleste' en su misiva a la opinión pública.

Del 27 de marzo al 31... y a la cancelación

Hace un par de días la UEFA comunicó oficialmente la cancelación de la 'Finalissima', la final que enfretaría al cuadro de Messi, campeones de América, y de Lamine Yamal, figura en la Eurocopa que ganó la 'Roja'. La razón, en principio, era que las tensiones generadas por el conflicto en Oriente Medio ponían en peligro la realización del choque. Al intentar buscar sedes alternativas, no se consiguió un acuerdo y se terminó dando por anulado el partido.

"Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable", puntualizó la entidad europea. Justamente, en esta última fecha que no fue aceptada será cuando Argentina se mida a Guatemala con miras a continuar su preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Lionel Messi y Argentina vencieron a Italia para ganar la primera edición de la Finalissima / EFE

"En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima", explicaron también la CONMEBOL y la selección 'Albiceleste' en un comunicado.