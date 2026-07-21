Argentina, irritada con Cucurella: no sentó nada bien la canción que eligió para celebrar el Mundial

Marc Cucurella se lo pasó en grande anoche. El flamante lateral izquierdo del Real Madrid fue, seguramente, el MVP durante los festejos de la segunda estrella de la Selección en Madrid. Casi dos millones de aficionados llenaron las calles de la capital, ondeando banderas rojas y amarillas e interactuando con los 26 campeones del mundo en su recorrido por las históricas avenidas de Madrid.

La fiesta acabó bien entrada la noche. Tras las visitas institucionales al Palacio de la Zarzuela y La Moncloa, los campeones del mundo continuaron disfrutando de la histórica velada en la Plaza de la Cibeles. A cada jugador le acompañó una de sus canciones favoritas: Pubill salió al ritmo del puertorriqueño Ñengo Flow, Marcos Llorente saltó al escenario con 'Soy un truhán, soy un señor' de Julio Iglesias o Lamine Yamal, aclamadísimo, con 'Y qué Fue?' de Don Miguelo.

Había ganas de ver a Cucurella en acción. Ya se lució en la celebración de la Eurocopa 2024 y en esta no iba a ser menos. Eso sí, su canción elegida no sentó nada bien en Argentina. 'Cucu' decidió festejar al ritmo de 'Malbec', de los argentinos Duki y Bizarrap, una canción que ya escogió en la celebración de la Euro.

Se adueñó del micrófono y empezó a cantar versos como "Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegao y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle, se escucha mi voz". Una elección que no fue muy bien recibida ni por la hinchada argentina ni por la prensa local.

El medio 'TyC Sports' llegó a calificar el gesto como una "burla" hacia la Albiceleste. Desde Argentina interpretan que la elección de la canción adquiere un significado especial tras el desenlace del torneo, aunque no existe ninguna declaración de Cucurella que confirme que quisiera enviar un mensaje o una indirecta.

El lateral, de hecho, volvió a utilizar el mismo tema con el que ya había celebrado el título de la Eurocopa dos años antes, si bien la polémica y las reacciones en redes sociales no han dejado de multiplicarse.

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"Cucu, Cucurella"

Y cómo no, tuvo que cantar el himno de 'TikTok' que se viralizó durante la Eurocopa. Aunque esta vez los miles de aficionados que se congregaron en la Plaza de la Cibeles lo corearon junto a él: "Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una estrella. Haaland tiembla, que viene Cucurella".