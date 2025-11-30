La arenga, los ajustes y la unión total: así llega España a la gran final del Metropolitano

En la concentración de España hay detalles que nunca se cuentan pero que explican por qué esta selección llega a las finales como quien avanza hacia un destino escrito. La vuelta ante Alemania ha activado un modo competitivo silencioso que solo entienden quienes conocen de cerca a este vestuario.

La arenga llegó antes de lo previsto. No fue una charla táctica ni un repaso de vídeo, sino una llamada emocional. Sonia Bermúdez y las capitanas recordaron que esta final solo se gana desde la unidad y el orgullo compartido. El escenario no será un detalle menor. Solo quedan entradas VIP y el Metropolitano espera una gran entrada, una de esas noches que empujan. La selección está convencida de que el estadio, y su gente, puede ser determinante en los momentos críticos del partido.

El cuerpo técnico ha trabajado estos días sin tregua. Se han puesto sobre la mesa variantes de presión, ajustes en salida y posibles escenarios. Entre los cambios estudiados destaca la opción de incluir a Eva Navarro para ganar profundidad y metros a la espalda de la defensa alemana. Un cambio que funcionó bien en la ida, con la duda entonces de quién jugaría en este caso en banda izquierda, si Pina o Mariona.

Fuerza mental

Donde hay unanimidad es en la parte mental. En Kaiserslautern, España sufrió, defendió más de lo previsto y resistió pese al dominio alemán. El vestuario cree que el ejercicio defensivo de la ida ha reforzado al equipo en uno de los aspectos donde más dudas había. Cata Coll fue decisiva con varias paradas que sostuvieron a España, e Irene Paredes salvó un gol bajo palos que habría complicado la final. Ese esfuerzo colectivo ha reforzado la idea de que el equipo también sabe competir desde el sacrificio.

Esa supervivencia ha cambiado el estado de ánimo. España llega al segundo asalto convencida de que el empate tenía un mensaje oculto: si Alemania dominó y no logró tumbarlas, en Madrid la historia puede girar. La frase que se repite en el vestuario resume el ambiente: “Si logramos ser nosotras, la final es nuestra”. Ahora solo queda jugarla. España afronta la gran noche con un plan trabajado, una grada que rozará el lleno y la convicción íntima de que este título no puede escaparse